Zespół "Wojtek Justyna TreeOh!" na jedynym koncercie we Wrocławiu

Wojtek Justyna TreeOh! znów powraca do Polski z jeszcze większą porcją swojej autorskiej muzyki. Tym razem podczas trasy koncertowej muzycy zaprezentują utwory z drugiej płyty Get That Crispy, której światowa premiera odbyła się 22 września tego roku.

Założony w Holandii zespół Wojtka Justyny, polskiego gitarzysty cenionego za brzmienie i wszechstronność stylistyczną, tworzą wraz z nim muzycy pochodzący z różnych części Europy. TreeOh! łączy dynamiczny funk-jazz z wielokolorową i urozmaiconą rytmicznie muzyką świata.

Wojtek Justyna TreeOh! jest dobrze znany europejskiej publiczności z występów w klubach i na renomowanych festiwalach (m.in. na Jazzahead! w Bremie i Letnim Festiwalu Jazzowym w Krakowie). Cieszy się opinią pełnej temperamentu grupy, której koncerty zachwycają porywającą muzyką wzbogaconą żywiołowymi improwizacjami.

We Wrocławiu zespół wystąpi w składzie:

Wojtek Justyna (Polska/Holandia) - gitara Daniel Lottersberger (Austria) - gitara basowa Alex Bernath (Niemcy) - perkusja Diogo Carvalho (Portugalia) - instrumenty perkusyjne, syntezator Mooga