Ogłoszono już nominacje do Fryderyków - nagród przyznawanych przez artystów, krytyków i dziennikarzy. Aż pięcioma nominacjami może pochwalić się Daria Zawiałow. Ale wśród nominowanych są także wrocławscy twórcy. Nominację za płytę "Tak mi się nie chce" dostał zespół Mikromusic, wyróżniono również Mroza za album "Zew".

FRYDERYKI 2018. NOMINOWANI

FRYDERYKI 2018. UTWÓR ROKU

FRYDERYKI 2018. FONORAFICZNY DEBIUT ROKU

FRYDERYKI 2018. ALBUM ROKU ALTERNATYWA

FRYDERYKI 2018. ALBUM ROKU POP

FRYDERYKI 2018. ALBUM ROKU HIP HOP

FRYDERYKi 2018. ALBUM ROKU ROCK

FRYDERYKI 2018. ALBUM ROKU MUZYKA KORZENI (m.in. blues, folk, country, reggae)

FRYDERYKI 2018. TELEDYSK ROKU

FRYDERYKI 2018. ALBUM ROKU ELEKTRONIKA

FRYDERYKi 2018. MUZYKA JAZZOWA

Poważną konkurencją dla Mroza i Mikromusic, którzy walczą o statuetkę w kategorii Album Roku Alternatywa są właśnie doceniana przez krytyków Daria Zawiałow z płytą "A kysz!" oraz zespół LemON, który krążkiem "TU" zaprezentował zupełnie inne, niekomercyjne oblicze. W tej kategorii nominowany jest również zespół Voo Voo za album "7".Ania Dabrowska "Porady na zdrady"Ania Dąbrowska "Z Tobą nie umiem wygrać"Daria Zawiałow "Jeszcze w zielone gramy"Daria Zawiałow "Na skróty"Kortez "Dobry moment"Daria ZawiałowJacek KrólikMery SpolskyRosalieSmolastyDaria Zawiałow „A kysz!”LemON „TU”Mikromusic „Tak mi się nie chce”MROZU „Zew”Voo Voo „7”Anita Lipnicka & THE HATS „Miód i dym”Grzegorz Hyży „Momenty”Kortez „Mój dom”Maciej Maleńczuk „Maleńczuk gra Młynarskiego”Natalia Przybysz „Światło nocne”Grubson „Gatunek L”Guova „Headliner”Miuosh „POP.”O.S.T.R. „MTV Unplugged: Autentycznie”Taco Hemingway „Szprycer”COMA „Metal Ballads vol. 1”DECAPITATED „Anticult”Dr Misio „Zmartwychwstaniemy”HEY„CDN”Jamal „1994"Hańba „Będą bić!”Warsaw Village Band/Kapela ze Wsi Warszawa „Re:akcja mazowiecka”Kroke „Traveller”Krzysztof Krawczyk „Wiecznie młody. Piosenki Boba Dylana”Zakopower - Official I Atom String Quartet „Zakopower i Atom String Quartet”Daria Zawiałow „Na skróty”; reżyser teledysku: Dominika PodczaskaDr Misio „Pismo”; reżyser teledysku: Wojtek SmarzowskiKrzysztof Zalewski „Polsko”; reżyser teledysku: Pszemek Dzienis (pseudonim)Jazz Band Młynarski-Masecki „Abduł Bey”; reżyser teledysku: Kobas LaksaMROZU „Duch”; reżyser teledysku: Zuzanna PliszBovska „Pysk”Dick4Dick „Dick4Dick Is A Woo!Man”Mery Spolsky „Miło było pana poznać”Natalia Nykiel „Discordia”Paulina Przybysz „Chodź tu”Algorhythm „Mandala”Atom String Quartet „Seifert”Grzegorz Nagórski „The Optimist”Maciej Obara Quartet „Unloved”Marek Napiórkowski „WAW-NYC”Mateusz Smoczyński Quintet „Berek”Adam Baldych MusicAnna GadtDominik WaniaMaciej ObaraMarek NapiórkowskiMateusz SmoczyńskiPianohooligan / Piotr OrzechowskiEabsKasia PietrzkoKrzysztof DziedzicKuba WiecekTomasz Chyła Quintet