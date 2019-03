Żelazny Most. Widać go nawet z kosmosu! Trwa rozbudwa [ZDJĘCIA]

Trwa rozbudowa zbiornika Żelazny Most o kwaterę południową. Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” jest miejscem deponowania odpadów z flotacji rud miedzi pochodzących ze wszystkich zakładów górniczych KGHM Polska Miedź S.A. To integralny i strategiczny element procesu technologicznego Polskiej Miedzi. Warunkiem dalszego rozwoju KGHM oraz kontynuacji jej działalności przez następne dziesięciolecia jest rozbudowa Żelaznego Mostu. To największy w Europie zbiornik odpadów poflotacyjnych. Widać go nawet z kosmosu.