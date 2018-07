Wrocławskie schronisko zaprosiło do współpracy piękne modelki. Przed obiektywem pozowały z bezdomnymi psami. Niektóre z nich przyniosły nawet dla bezdomniaków prezenty i niespodzianki. Pracownicy wrocławskiego schroniska przy ul. Ślazowej liczą, że piękne zdjęcia pomogą w adopcji psów.

Inspiracją był klimat boho, piękna pogoda i cudne otoczenie naszego ośrodka. Chcieliśmy pokazać schroniskowych podopiecznych w wesołych okolicznościach, inaczej niż „przez kraty”. To przecież fantastyczne, pełne życia zwierzaki, które uwielbiają kontakt z ludźmi i bardzo go potrzebują.



Modelki, które współpracują z agencją, bardzo chętnie wystąpiły z psami ze schroniska. Zwierzęta zachowywały się wspaniale i były zadowolone, że są w centrum uwagi tylu osób.



Cel akcji jest niezmiennie ten sam. – Chcemy przyciągnąć uwagę i zaprezentować naszych podopiecznych w ciekawy sposób, w szczególności tych starszych i dłużej czekających na dom we wrocławskim schronisku. To istoty pełne energii, woli życia i radości, które mogą podarować nowym opiekunom nieskończenie dużo szczęścia. Zasługują na to, by być czyimś członkiem Rodziny i nie ma tutaj znaczenia ich wiek, wygląd, czy temperament - mówi Aleksandra Cukier, pracownik wrocławskiego schroniska.



Zobaczcie zdjęcia.

