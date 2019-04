Zboczeniec grasuje w regionie? Kobiety, które go spotkały, ostrzegają! [RELACJE ŚWIADKÓW]

W piątek, 26 kwietnia starsza mieszkanka Obiszowa pracowała w ogrodzie przy swoim domu. W pewnym momencie, przy płocie, obok 75-letniej kobiety zaparkował samochód. Ciemne suzuki na lubińskich tablicach rejestracyjnych. Kierowca krzyknął do starszej pani, że chwile postoi w tym miejscu, bo musi coś spuścić z auta. – Po chwili teściowa zobaczyła, że mężczyzna przesiadł się na fotel pasażera i zaczął się rozbierać – opowiada nam synowa kobiety. Na oczach zbulwersowanej starszej pani mężczyzna zaczął się masturbować. Tego było zbyt wiele i kobieta pobiegła do domu, by zawiadomić policję. W tym czasie nietypowy gość odjechał. Jak się okazuje, to nie jedyna wizyta mężczyzny na terenie gminy Grębocice. Widywano go już w Świninie, Kwielicach i Wilczynie. Chodzą słuchy, że obnażał się także w Jerzmanowej.

Nadesłane