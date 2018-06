Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Cztery osoby zatrzymane pod zarzutem handlu ludźmi, dwie trafiły do aresztu. Podejrzani prowadzili we Wrocławiu agencję towarzyską tzw „domówkę”. Czyli lokal, w którym świadczone były usługi seksualne w prywatnym mieszkaniu w bloku.

W akcji wzięło udział kilkudziesięciu policjantów m. in. antyterroryści. Wszystko dlatego, ze w tym samym czasie trzeba było przeszukać kilka mieszkań. To, w którym prowadzona była agencja towarzyska i inne. Znaleziono w nich dowody na prowadzenie przestępczego procederu.



Zatrzymano dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Usłyszeli zarzuty handlu ludźmi, sutenerstwa i prania brudnych pieniędzy. W czasie przeszukania policjanci zabezpieczyli 18 tysięcy złotych w gotówce, dwadzieścia telefonów komórkowych oraz kilka samochodów wartych 150 tysięcy złotych. U przeszukiwanych osób znaleziono także marihuanę.



Podejrzanym w tej sprawie grozi do dziesięciu lat więzienia.

