W piątek funkcjonariusze z placówki we Wrocławiu-Strachowicach poinformowali o wylegitymowaniu obywatela Ukrainy. Okazało się, że miał podrobiony bułgarski dowód osobisty.

Kontrola była prowadzona w związku z działaniami związanymi z przeciwdziałaniem nielegalnej migracji na dworcu autobusowym we Wrocławiu. Wylegitymowano obywatela Ukrainy. Okazało się, że miał podrobiony bułgarski dowód osobisty . Cudzoziemiec przyznał, że dokument kupił na Ukrainie i na jego podstawie zamierzał podjąć pracę na terytorium Polski.Obywatelowi Ukrainy postawiono zarzut przygotowania do posłużenia się sfałszowanym dokumentem. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddał się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby 2 lat.