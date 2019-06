Zarośnięty Wrocław. Kosić, czy nie kosić trawników w mieście? Jakie jest wasze zdanie?

Wysoka trawa to także siedlisko komarów i kleszczy. Mateusz Krzyżowski z firmy DDD Serwis zajmującej się zwalczaniem insektów i gryzoni przekonuje, że rzadsze koszenie traw powoduje namnażanie ogromnych ilości kleszczy i komarów, ale daje też doskonałe schronienie i pomoc szczurom, których we Wrocławiu i tak jest już plaga. - Trawa powinna być koszona regularnie. Staram się wszystkim moim klientom tłuc do głowy, że trawa, jak już jest, to niech będzie zadbana – mówi Krzyżowski.