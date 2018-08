W dniach 11 i 12 sierpnia zamek Książ w Wałbrzychu już po raz szósty będzie gościł uczestników największego w Polsce spotkanie miłośników historii, poszukiwaczy skarbów, oraz badaczy tajemnic przeszłości. Prezentujemy dokładny program imprezy oraz dużą galerię zdjęć z poprzednich edycji festiwalu.

Dolny Śląsk z licznymi zamkami, pałacami, czy obiektami podziemnymi, od lat jest uznawany za najbardziej tajemniczy, a zarazem najbardziej interesujący region kraju. Wyobraźnie badaczy tajemnic wciąż rozpalają legendy o skarbach ukrytych na Dolnym Śląsku. Najlepszym przykładem jest sprawa „złotego pociągu” z Wałbrzycha, która trzy lata temu wywołała zainteresowanie opinii publicznej na całym świecie. Trudno zatem wyobrazić sobie lepsze miejsce do zorganizowania Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic niż Wałbrzych, a konkretnie zamek Książ. W sobotę i niedzielę (11 i12 sierpnia) impreza odbędzie się tam już po raz szósty. Jej organizatorami są: Fundacja Joanny Lamparska na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Projekt Historia” oraz Zamek Książ w Wałbrzychu. Patronem medialnym festiwalu jest Gazeta Wrocławska oraz portal naszemiasto.plW programie VI Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic będą: wykłady, bitwy, rekonstrukcje, warsztaty, zwiedzanie zamku Książ i okolic, pokaz mody historycznej – tegoroczna edycja imprezy odbędzie się pod hasłem „Sto tajemnic na stulecie” i połączy tematykę z kilku epok. Wśród tematów m.in. tajemnice Gór Sowich, zaginione kolekcje, spotkania z właścicielami zamków i pałaców, Legiony Polskie, rozpoznawanie płci na podstawie kości, największe zbrodnie w historii Dolnego Śląska, Enigma, prawo eksploracyjne, sensacyjne doniesienia z Lubiąża a także premiery nowych książek.: Dwa dni spotkań z badaczami tajemnic, archeologami i poszukiwaczami. Joanna Lamparska, znana autorka książek o tajemnicach historii opowiada o sensacyjnych dziejach kolekcji zagrabionych przez nazistów i wywiezionych do dolnośląskich pałaców, Tomasz Bonek, podróżnik i dziennikarz rozprawi się ze skandalicznymi doniesieniami o kradzieżach w klasztorze w Lubiążu, prof. Grzegorz Nowik przybliży historię polskiej kryptologii, dr Katarzyna Pawlak- Weiss przybliży badania kompleksu Riese w Górach Swoich a badacze z Zamku Książ zdradzą tajemnice zamkowych podziemi. Dwudziestu wykładowców - kilkadziesiąt sekretów do odkrycia.: W tym roku zobaczymy operację wojskową oddziału Wojska Polskiego z 1939 roku, w czasie której rozgromiona została pod Jaworowem niemiecka dywizja SS Germania. Fabularyzowane widowisko oparte jest na wspomnieniach jednego z uczestników bitwy. W pokazie wezmą udział pojazdy bojowe z epoki oraz oryginalna broń artyleryjska. W czasie widowiska pojawi się również motyw przejęcia przez armię polską szyfrogramów niemieckiego wywiadu, który wpisze się w tematykę wykładów tegorocznej edycji Festiwalu Tajemnic.: Po raz pierwszy w historii DTF organizatorzy przygotują slajdowisko. Każdy, kto eksploruje, bada, zwiedza z tajemnicą, ma szansę na pokazanie swojej pasji, podróży, wycieczek, odkryć. W trakcie festiwalu przewidujemy trzy bloki tematyczne, do których można zgłaszać swoje pokazy i prezentacje. Czas żadnej z nich nie może przekroczyć 15 minut. Osoby prezentujące swoje pokazy w dniu pokazu wchodzą na teren festiwalowy bezpłatnie wraz z osobą towarzyszącą. Na zwycięzców czekają fantastyczne nagrody.: Życie codzienne żołnierzy Wojska Polskich z różnych epok historycznych, pokazy ostrzału artyleryjskiego w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych jednostek artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej oraz Legionów Polskich.: Różne stroje, wiele epok, od średniowiecza, poprzez barok, aż do współczesności. Jak zmieniał się mundur, kiedy kobiety nosiły gorsety, dlaczego Maria Teresa musiała na sobie dźwigać sześćdziesiąt kilogramów? O tym wszystkim opowiedzą modele podczas pokazów mody na dziedzińcu Zamku Książ.: „Ten dom ma tajemnicę. Skarby i sekrety Dolnego Śląska” Joanny Lamparskiej rozpocznie cykl książkowych premier tegorocznego festiwalu. Wśród znanych autorów również Bartosz Rdułtowski, Tomasz Bonek, Adam Węgłowski. Na stoiskach pełna oferta książek historycznych.: Zapraszamy na spotkanie z architektem wszech czasów: Bodo Ebhardtem, który rocznie odwiedzał sto zamków doradzając ich właścicielom. Ebhardtowi swój dzisiejszy wygląd zawdzięczają Zamek Czocha i Grodziec.Rano jedzą kawior, potem piją szampana, a wieczorami korzystają z prawa pierwszej nocy? Jak naprawdę wygląda dzisiaj życie w zamku lub pałacu. O tym opowiedzą współcześni właściciele zabytków. Zapowiedzieli się m.in. panowie z dworu Sarny, zamku w Międzylesiu, pałacu w Maciejowcu i Wieży Książęcej w Siedlęcinie. Współczesne relacje porównamy z życiem w średniowieczu, o którym opowie dr Przemysław Nocuń.Dla miłośników kryminałów i filmów historycznych warsztaty z rozpoznawania płci i wieku na podstawie wyglądu kości. Uczestnicy warsztatów na czaszkach będą uczyć się jak rozpoznać, czy czaszka należała do kobiety czy mężczyzny.Filmy, prezentacje, zabawy z animatorami. Strefa małego rycerza zaprasza na spotkanie z sokolnikiem, rozmowę z sową, malowanie tarcz i udział w bitwie.Dodatkowe atrakcje wieczorne: nocne zwiedzanie Zamku Książ oraz ekskluzywna kolacja w dawnej zamkowej kuchni.- Widowiska historyczne- Pokaz historycznego samochodu Wojska Polskiego Fiat 508 z 1934 roku z obsługą plutonu rozpoznania Wojska Polskiego- Pokazy mody historycznej - od chłopaków w rajtuzach po komandosów przyszłości.- A może rzucić to wszystko i kupić pałac? – prezentacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa- Walka o tajne archiwa – wrzesień 1939- Pokaz działań bojowych działonu WP z wykorzystaniem armatki przeciwpancernej Wojska Polskiego Bofors 37 mm wz.36- Pokaz mody historycznej - od średniowiecznej księżniczki do dam międzywojnia.- Zamek Księcia Henryka dla dzieci. Gry rycerskie, malowanie tarcz, spotkanie z sokolnikiem, piaskownica archeologa, gra terenowa z mapą i zagadkami, planszowa gra Wikingów i Słowian, malowanie tarcz, miecze treningowe i picie z rogu na czas.- Artur Szałkowski Dziki Zachód i El Dorado po wałbrzysku- prof. Grzegorz Nowik „Zanim złamano Enigmę, rozszyfrowano rewolucję - tajemnice polskich kryptologów”Agnieszka Dobkiewcz „840 nadaje. Historia szpiegów. Kim byli dolnośląscy Rosenbergowie”- Tomasz Bonk „Wstydliwa twarz dolnośląskich zabytków oraz skarbów. Jak to możliwe, że w XXI wieku padają łupem złodziei? Dlaczego marnuje się potencjał?”Marcin Sabaciński (Narodowy Instytut Dziedzictwa) – „Co to za archeolog, który nie kopie, czyli o dylematach ochrony zabytków.”- Joanna Lamparska „Ten dom ma tajemnicę. Skarby i sekrety Dolnego Śląska”.- dr Katarzyna Pawlak - Weiss „Śladami zbrodni okresu II wojny światowej na Dolnym Śląsku w świetle nowych dowodów”- Zabytkowy zawrót głowy – spotkanie z prywatnymi właścicielami pałaców Dolnego Śląska- dr Przemysław Nocuń „Wino, kobiety i śpiew? - prawie cała prawda o życiu w zamku”- Ogłoszenie wyników konkursowych slajdowisk.„TEN DOM MA TAJEMNICĘ” – właściciele zamków i pałaców o życiu w zabytkuPałac Heymanna w Ściborzu – siedziba rozpustnego biskupaMiędzylesie – zamek na końcu świataZamek Księcia Henryka – w sąsiedztwie prorokaDwór Sarny – z muzyką mi do twarzyWieża Książęca w Siedlęcinie – u króla Artura i Rycerzy Okrągłego StołuMarek Kwaśny – „Historyk sztuki na tropie - w poszukiwaniu zaginionych malowideł Johanna Jacoba Eybelwiesera z pałacu w Gorzanowie”SLAJDOWISKO KONKURSOWE Skarby – zamki – podziemia.SLAJDOWISKO KONKURSOWE Historia drzemie w każdym kamieniuHistoryczny blok filmowy przez cały dzieńLegiony 1914-1918 – Droga do niepodległościBodo Ebhardt i jego zamkiWarsztaty antropologiczne – rozpoznaj płeć i wiek na podstawie czaszkiGodz. 11.00, 13.00, 16.00- kolacja degustacyjna w dawnej kuchni Hochbergów- nocne zwiedzanie zamku Książ - edycja specjalna- Pokaz działania czołgu Panzer II- Pokaz mody historycznej - od listka figowego do dziś- Pokaz kolekcji rowerów z okresu międzywojennego używanych przez plutony rozpoznania Wojska Polskiego/pokazy pracy polowej kancelarii dowództwa Wojska Polskiego- Zamek Księcia Henryka dla dzieciStrefa małego historyka. Gry rycerskie, malowanie tarcz, spotkanie z sokolnikiem piaskownica archeologa, gra terenowa z mapą i zagadkami, planszowa gra Wikingów i Słowian, miecze treningowe i picie z rogu na czas.TAJEMNE ŚCIEŻKI HISTORII- Bartosz Rdułtowski „Niezbadana historia UFO – od Emilcina do V-7 na Książu”- Adam Węgłowski „Zamach na Statuę Wolności, czyli niemiecki sabotaż ze skarbami w tle.”- Zdzisław Kapera „Historia polskiej Enigmy w nowym świetle”- najnowsze wyniki badań historyków na temat udziału Polaków w złamaniu szyfru EnigmyKrzysztof Kaszub „Ostatni rejs U-boota pod dowództwem Strzegomiania”Magdalena Woch „Moda i uroda w historii Zamku Książ”Mateusz Mykytyszyn „Tajemnica ostatnich lat życia księżnej Daisy von Pless i ziemska wędrówka jej doczesnych szczątków.”Ogłoszenie wyników niedzielnego konkursu slajdów.Bogdan Rosicki „Ostatnia odsłona podziemi książańskich”Marek Kowalski „Jak szukać, żeby nie znaleźć” – spotkanie z archeologiem z Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków, oddział w Wałbrzychu.KONKURSOWE SLAJDOWISKO Tajemniczy Dolny ŚląskHistoryczny blok filmowyWarsztaty antropologiczne – rozpoznaj płeć i wiek na podstawie czaszkiZapisy: Zamek Książ w Wałbrzychu Tel. 74 66 43 872, 74 66 43 834e-mail: info@ksiaz.walbrzych.plZamek Książ i jego tajemnice dla najmłodszych. Prezentacje filmów i pokazów w sali przystosowanej dla dzieci. Zapraszamy na ciekawe spotkania z historią o godzinach: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00.Zajęcia plastyczne dla małych księżniczek i rycerz; namaluj sobie zamek, zrób własną koronę i szyszak. Warsztaty z animatorami.Legiony 1914-1918 – Droga do niepodległościPo wystawie oprowadzają dr Piotr Galik oraz prof. Krzysztof RozpondekZwiedzanie z dr Piotrem Galikiem 11.30, 13.30Zwiedzanie z dr Krzysztofem Rozpondkiem 12.30, 15.00Zhańbiona Germania WIDOWISKO HISTORICZNEZakończenie festiwaluSzczegółowe informacje oraz program IV Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic zostały umieszczone na stronach internetowych organizatorów:orazWejściówki na teren zamku w dniach festiwalu:bilet ulgowy,bilet normalny w kasach zamku oraz on-line. Bilety w przedsprzedaży (od 19 lipca do 10 sierpnia):bilet ulgowy;bilet normalny.Istotną informacją dla osób, które wybierają się na Dolnośląski Festiwal Tajemnic w wałbrzyskim zamku Książ jest to, że mogą zaoszczędzić i to połowę kosztów na dojeździe. Warunkiem jest skorzystanie z oferty Kolei Dolnośląskich, które podpisały w tej sprawie stosowną umowę z Zamkiem Książ w Wałbrzychu. Kupując bilet na pociąg KD z dowolnej stacji na Dolnym Śląsku do stacji Wałbrzych Szczawienko wraz z biletem powrotnym, należy powiedzieć w kasie, że jedziemy do zamku Książ i wówczas otrzymamy zniżkę na bilet w obie strony w wysokości 50 proc. Obowiązuje ona w dniach trwania festiwalu, po jego zakończeniu zniżka wynosi 30 proc. By z niej skorzystać, w drodze powrotnej trzeba okazać konduktorowi bilet wstępu do zamku Książ.