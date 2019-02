Zapraszamy na bezpłatne kawowe warsztaty w Etno Cafe Barbara

Warsztaty odbędą się we Wrocławiu po raz czwarty.

- Warsztaty będą niezwykłym zderzeniem naszych Trenerów Baristów. Znany Wam z poprzednich spotkań Karol Przesmycki, zaprosił do wspólnego parzenia swojego kolegę z działu trenerskiego - Mateusza Rusnarczyka. Dwóch kawowych zaparzeńców pokaże Wam to czego uczą na co dzień baristów w Etno Cafe. Poznacie metody zaparzania kawy, które pozwalają na wyciągnięcie niespotykanych aromatów. Przy czym każda z tych metod jest do odtworzenia w domu. Będzie to owocne spotkanie i na pewno mocno owocowe, bo aromaty jakie wyjdą z kawy zaskoczą niejednego z Was. Podczas warsztatów wykorzystamy kawę z naszej palarni, marki Wroasters, czyli limitowaną serię kaw spciality. Do kupienia na co dzień w e-sklepie (sklep.etnocafe.pl) oraz w kawiarniach - piszą organizatorzy.

ZAPISY NA WARSZTATY RUSZĄ NA TYDZIEŃ PRZED WYDARZENIEM!

MIEJSCE: Etno Cafe Barbara, ul. Świdnicka 8b