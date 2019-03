Zapraszamy do odwiedzania Arboretum Leśnego im. prof. Stefana Białoboka w Stradomi koło Sycowa (GALERIA)

Zapraszamy wszystkich do Arboretum Leśnego im. prof. Stefana Białoboka w Stradomi, w 2019 roku czynnego od 1 kwietnia do 31 października we wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9.00 - 17.00. Obejrzyj zdjęcia z Dnia Otwartego w Arboretum, na które Nadleśnictwo Syców zaprosiło w niedzielę 21. maja 2017 r.. Był to dzień ze wstępem wolnym na teren obiektu. Od rana do wieczora prowadzono na terenie ogrodu wykłady przybliżające fascynujący świat roślin. Na miejscu była możliwość zakupu sadzonek drzew i krzewów, jak również zapoznania się z wyrobami lokalnych rękodzielników i hodowców. Arboretum odwiedziło tego dnia około 2600 osób. Zdjęcia © Beata Samulska