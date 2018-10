Zapłaciłeś za złe parkowanie? Prokuratura: Należą ci się pieniądze

Co roku wrocławscy radni decydują o wysokości stawki za holowanie. Do sierpnia we Wrocławiu obowiązywały maksymalne opłaty wynikające z przepisów prawa. Wtedy Rada Miejska musiała je obniżyć ze względu na wyrok sądu. Dziś za odholowanie auta płaci się 300 zł (nie 468). A za dobę przechowywania na strzeżonym parkingu 30 (nie 39).

Prokuratura uważa jednak, że mimo obniżki uchwała powinna zostać przez sąd unieważniona. Rzeczniczka Prokuratury Regionalnej Katarzyna Bylicka mówi nam, że tylko unieważnienie uchwały przez sąd daje szanse by każdy kierowca, który przed obniżką zapłacił za holowanie i parking mógł starać się o zwrot nadpłaty.

Z naszych wyliczeń wynika, że dostałby wtedy co najmniej 177 złotych - za holowanie i dobę parkowania.

Przypomnijmy, że konflikt o wysokość opłat trwa od wielu miesięcy. Sądy administracyjne Wojewódzki i Naczelny analizowały już stawki obowiązujące we Wrocławiu w 2017 roku. Uznały je za zbyt wysokie bo nie odzwierciedlały prawdziwych kosztów holowania i parkowania. Ówczesną uchwałę zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich. I wygrał.

W tym roku uchwałę oprotestowała prokuratura. Skarga trafiła do sądu administracyjnego kilka miesięcy temu. I choć uchwała została zmieniona, prokuratorzy nie zamierzają swojej skargi z sądu wycofywać.

Wrocław to nie jedyny samorząd, którego uchwały za holowanie, są badane przez prokuraturę.

Niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał za nieważną uchwałę o holowaniu aut, którą podjęła Rada Powiatu w Świdnicy. W sądzie, poza wrocławską, są też uchwały z Wałbrzycha, Lubania, Głogowa, Góry, Strzelina i Lubina. Wszystkie z tego samego powodu. Radni uchwalają stawki ministerialne nie patrząc na koszty. A na tego typu działalności władza publiczna zarabiać nie może.