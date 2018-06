Dane ponad tysiąca osób ubiegających się o paszport lub tymczasowy pobyt w Polsce wyciekły z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wszystko przez awarię systemu zapisów "Kolejkowicz"...

System "Kolejkowicz", który Dolnośląski Urząd Wojewódzki uruchomił w maju miał być usprawnieniem dla osób ubiegających się o wyrobienie paszportu lub zalegalizowanie pobytu w Polsce. Bez wychodzenia z domu o świcie miał umożliwić zapisanie się do kolejki na dany dzień. Zaliczył jednak falstart. W pierwszych dniach działania systemu logując się do niego można było zobaczyć dane osób chcących załatwić sprawę w urzędzie.



Jak podaje portal niebezpiecznik.pl, wpisując pewien adres do przeglądarki można było zobaczyć imiona i nazwiska 1185 osób, które zapisały się do kolejki. Jednak posortowanie rezerwacji według formularzy sprawiało, że wgląd można było mieć także w numery PESEL oraz rodzaj sprawy. Jak tłumaczy Sylwia Jurgiel, rzecznik Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, do awarii systemu "Kolejkowicz" doszło w trakcie testów, a do danych można było mieć wgląd przez godzinę. – Zewnętrzna firma wprowadzała do systemu kolejne aplikacje i doszło do awarii. System został sprawdzony i ten błąd szybko został wyeliminowany. Niemniej potraktowaliśmy to jako incydent i zgłosiliśmy sprawę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – wyjaśnia Sylwia Jurgiel. Jak dodaje, system od tego czasu funkcjonuje bez problemu i zapisując się do kolejki, nie ma już możliwości wglądu w dane innych osób.





Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.