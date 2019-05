Zapatrzona w telefon weszła na pasy. Została potrącona [FILM]

- Skończyło się na złamanej ręce, ale zakończenie mogło być dużo bardziej tragiczne - mówi Dariusz Rajski z policji. - Być może tej sytuacji dałoby się jednak uniknąć. Z filmu nagranego przez samochodową kamerę wynika, że kobieta była mocno zapatrzona w ekran telefonu, a kierujący mógł zachować więcej ostrożności.

Policja udostępniła nagranie z samochodowej kamery. - To również ku przestrodze dla wszystkich kierujących. Apel o treści „patrz i słuchaj” można bowiem skierować zarówno do pieszych, jak i do kierujących pojazdami. Rejon przejść dla pieszych to miejsca, w których kierujący zawsze powinni zachować szczególną czujność - mówi Dariusz Rajski.

Sprawę wypadku w Smolcu bada policja. - Zdarzenie nie jest jednoznaczne, ponieważ każdy kierujący powinien w obrębie przejścia dla pieszych zachować szczególną ostrożność, tak samo jak osoby korzystające z pasów. Pieszy nie powinien nagle wtargnąć przed pojazd, bez upewnienia się, że może bezpiecznie wejść na jezdnię. Do sprawy powołany zostanie biegły z zakresu wypadków drogowych, którego opinia będzie kluczowa w kwestii wskazania sprawcy wypadku - mówi Rajski.