Wystawa, zrealizowana w ramach Polsko-Gruzińskiego Festiwalu Kultury, jest jedną z największych prezentacji współczesnej fotografii gruzińskiej, jakie zorganizowano na terytorium Polski. Wernisaż już 13 lipca, o godz. 17.00, w Galerii FOTO-GEN (pl. bpa Nankiera 8).

Na wystawie "Fragmenty Gruzji. Wystawa współczesnej fotografii gruzińskiej" będzie można zobaczyć prace takich artystów jak: Arestakes Shaanyan, Yuri Mechitov, Valery (Sasha) Mitiashvili, Natela Grigalashvili, Daro Sulakauri, Giorgi Nakashidze.Wystawa, zrealizowana w ramach Polsko-Gruzińskiego Festiwalu Kultury, jest jedną z największych prezentacji współczesnej fotografii gruzińskiej, jakie zorganizowano na terytorium Polski. Gruzja, jak wiele europejskich krajów, w 2018 roku celebruje stulecie niepodległości . To jeden z elementów wskazujących na fakt, że Gruzja poprzez swoją historię i wydarzenia napędzane przez wspólne zasady demokratyczne, przynależy do europejskiej wspólnoty.Celem wystawy "Fragmenty Gruzji" jest prezentacja ważnych momentów historycznych za pomocą gruzińskiej fotografii, które pokazują wspólnotę tego kraju w trudnych czasach. Zaprezentowane prace wykonane są przez różnych fotografów dokumentalistów, którym udało się uchwycić historię i rozwój tego kraju. Ci fotografowie reprezentują trzy pokolenia, zaczynając od ery sowieckiej aż do teraźniejszości.