Zamykają porodówkę w szpitalu im. Falkiewicza na Brochowie

Powód zamknięcia to remont i dezynfekcja oddziału. Przy okazji ma być to także czas dla lekarzy. Jak tłumaczy dyrektor szpitala, Janusz Wróbel, specjalistów jest mało i potrzebują odpoczynku.

- Z powodu niedoboru neonatologów, pełnią oni od 8 do 10 dyżurów w miesiącu. Każdy z nich trwa od 24 do nawet 36 godzin. Lekarze są przemęczeni, przyda im się urlop, ale od 17 czerwca ruszamy pełną parą - mówi Wróbel.

Dyrektor podkreśla także, że kiedyś normą było zamykanie porodówek we Wrocławiu nawet na miesiąc. To oddziały, gdzie zawsze musi być czysto i sterylnie, więc ten okres wykorzystywany był właśnie na porządki i gruntowne odkażanie pomieszczeń. Później, z powodów finansowych, szpitale odeszły od tej praktyki, co zdaniem dyrektora Szpitala im. Falkiewicza, nie jest dobre.

Pacjentki, które chciały w tym terminie rodzić na brochowskiej porodówce, będą musiały wybrać inną placówkę.

Szpitale podzielone są na 3 stopnie referencyjności:

I stopień - przeznaczony dla kobiet, których ciąża rozwija się prawidłowo, bez żadnych powikłań, a poród rozpoczyna się w terminie

II stopień - szpitale, gdzie opiekę znajdą kobiety z ciążą zagrożoną

III stopień - najwyższy poziom opieki. Dla kobiet z ciążą wysoko zagrożoną, która przebiega patologicznie

Gdzie rodzić we Wrocławiu i okolicach?

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73A, (III stopień)

- Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213 (ogólnopolski)

- Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55 (I stopień)

- Powiatowy Zespół Szpitali, Szpital w Oleśnicy, ul. Armii Krajowej 1 (I stopień)

- Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. Baczyńskiego 1 (I stopień)