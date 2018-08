28.02.2017 wroclaw nowy basen przy ulicy wejherowskiej gotowy wejherowska basen kryty plywalnia world games word janusz wójtowicz / polska press grupa gazeta wroclawska (© Janusz WóJtowicz / Polska Press Grupa)

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Szczyt sezonu, skwar za oknami, tymczasem zamknięty jest jeden z największych wrocławskich basenów. W sierpniu zamknięty jest kryty basen przy ulicy Wejherowskiej. Jako powód podano wymianę wody. Mieszkańcy mogą korzystać tylko z wody na otwartej przestrzeni.

Wysokie temperatury sprawiają, że ludzie chcą się ochłodzić. Idealnym rozwiązaniem jest basen. W przypadku tego znajdującego się przy ul. Wejherowskiej, można korzystać jedynie ze strefy przestrzeni otwartej.



Nasz Czytelnik Pan Dominik napisał do redakcji:

Jeżeli to możliwe to napiszcie coś proszę w temacie zamkniętego basenu krytego przy ulicy Wejherowskiej. Ja się wczoraj odbiłem od drzwi i się zastanawiam jak w środku sezonu letniego można zamknąć tak duży obiekt sportowy i to na cały miesiąc. Basenów we Wrocławiu jest mało i takie dodatkowe „manewry” wcale nie poprawiają tej sytuacji.



Co było powodem urlopu ? Czyszczenie obiektu ? No wolne żarty, jaka firma pozwala sobie na zamknięcie ciągłości pracy na miesiąc z powodu urlopów pracowników. Pewnie znowu miasto ma do tego dopłacić, więc jeżeli miasto to podatnicy a tym to się obiekt zamyka przed nosem, jak na dworze prawie 36 stopni Celsjusza.



Dlaczego zamknięto kryty basen? Sprawdziliśmy. Zamknięcie zadaszonego basenu jest związane z przerwą technologiczną, mającą na celu wymianę wody. Pływalnia kryta jest zamknięta od 1 do 31 sierpnia. Ponowne korzystanie z niej będzie możliwe od 1 września.



Mieszkańcom Wrocławia pozostaje basen letni lub wybranie innych lokalizacji, w których są baseny kryte. Korzystając z wody na otwartej przestrzeni przy ul. Wejherowskiej należy wejść tam od strony recepcji basenu letniego, a nie recepcji głównej. Główna jest zamknięta właśnie w związku z przerwą technologiczną.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.