Zalety wielojęzyczności, czyli dlaczego warto uczyć się języków obcych

Które języki obce są najbardziej przydatne?

Nie jest tajemnicą, że znajomość języka angielskiego to absolutna konieczność, jeśli chcemy rozwijać się zawodowo. Jest to język międzynarodowy i można porozumieć się nim w większości krajów na świecie. Nie bez przyczyny to właśnie z tym językiem spotykamy się obecnie od najmłodszych lat. Jego znajomość jest już traktowana nie tylko jako możliwość, ale przede wszystkim obowiązek. Większość istotnych informacji dociera do nas właśnie w języku angielskim. Są to m.in. aktualne informacje polityczne i obyczajowe ze świata, wyniki międzynarodowych badań, światowe statystyki. Inne języki, które znajdują się na liście najbardziej przydatnych, to niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski oraz języki skandynawskie. Jednak warto uczyć się także języków rzadkich, takich jak hebrajski, japoński, koreański czy fiński. Ich nauka to ogromne wyzwanie, ale za to doskonale prezentują się w CV kandydata na niektóre stanowiska pracy.

Sposoby i formy nauki języków obcych

W dzisiejszych czasach możemy korzystać z wielu sposobów nauki języków obcych – począwszy od używania specjalnych aplikacji do nauki, przez zapisanie się na kursy, po udział w specjalnych projektach językowych za granicą. Nauka języka obcego nie musi więc oznaczać godzin spędzonych nad książką, ale może wyglądać zupełnie inaczej. Jedną z najpopularniejszych form nauki języków są kursy. Do wyboru mamy różnego rodzaju szkolenia: indywidualne, w grupach, on-line czy kilkutygodniowe wyjazdy za granicę. Wiele osób decyduje się na samodzielną naukę języka. W takim przypadku do wyboru jest mnóstwo sposobów, które ułatwiają poznanie słów i gramatyki. Należy do nich m.in. samodzielne przygotowywanie fiszek (np. w darmowych programach Quizlet czy Anki), udział w kursie na portalu internetowym (np. Duolingo), oglądanie filmów lub czytanie książek w języku, który chcemy poznać, korzystanie z interfejsów w języku obcym, wymiana korespondencji z obcokrajowcami albo innymi osobami uczącymi sie danego języka, używanie aplikacji do przyswajania słownictwa czy tłumaczenie tekstów piosenek. Oprócz tego warto zapoznać się ze specjalnie opracowanymi metodami nauki, które oferowane są głównie przez szkoły języków obcych. Najpopularniejsze w Polsce są: metoda Berlitza, Callana, Helen Doron, metoda dualna, Wilka, Accelerated Learning, Tandem Courses czy metoda Very F.Birkenbihl.

Jak uczyć się języków obcych?

Pozostaje zatem pytanie, co zrobić, aby szybko, przyjemnie i – co najważniejsze – skutecznie nauczyć się wybranego języka obcego. Najprostszym i zarazem najtańszym sposobem jest samodzielna nauka języka. Jednak w tym wypadku bardzo istotną rolę grają samodyscyplina, regularność, motywacja i obowiązkowość. Nauka solo może więc być trudna i nieefektywna, szczególnie jeśli podejmują się jej dzieci i młodzież. Warto więc sięgnąć po inne sposoby, np. kursy, szkolenia, wymianę uczniowską/studencką, indywidualne lekcje z trenerem czy udział w specjalnych projektach. Znakomitym przykładem jest tu eTwinning – program dla szkół wspierający uczniów i nauczycieli w praktycznej nauce języków i wykorzystujący do tego celu nowe technologie. Program ten działa w Polsce w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Za pomocą bezpłatnych narzędzi internetowych i technologii komunikacyjno-informacyjnych nauczyciele i uczniowie mogą nawiązać relacje i tworzyć inicjatywy z udziałem partnerów zagranicznych. W 2018 roku eTwinning mógł się pochwalić rekordową liczbą grup. Pod koniec roku aktywnie działało ponad 3000 grup, w których uczestniczyło więcej niż 120 000 eTwinnerów. Podczas realizacji projektów dzieci i pedagodzy w praktyce doskonalą języki obce niezbędne do bezpośredniej komunikacji ze szkołami partnerskimi. Nauczyciele mogą także wyjechać do szkół zagranicznych, by tam poznać ciekawe, sprawdzone i skuteczne metody nauki języków obcych, a potem wprowadzać je u siebie. Aby zapoznać nauczycieli z wieloma nowymi możliwościami skutecznej nauki języków obcych w trakcie edukacji szkolnej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała konferencję „Nauczanie języków obcych w szkołach”. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. Nauczycieli oraz dyrektorów szkół powitał Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a także dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny FRSE. Podczas swojej przemowy, dr Poszytek przedstawił drogę, dzięki której uczniowie mogą płynnie porozumiewać się w języku obcym. Omówił także, jak wygląda kształcenie językowe w naszym kraju na tle innych państw w Europie. W czasie sześciu dedykowanych sesji tematycznych rozmawiano m.in. o tym, jak skutecznie nauczać oraz co powinien zrobić nauczyciel, aby lekcje języka obcego był atrakcyjne i dodatkowo motywowały uczniów. Uczestnicy rozmawiali także o nowoczesnych technologiach w nauczaniu języków obcych, które w dużej mierze wpływają na przyswajanie wiedzy. Nauczyciele mogli poznać, przykłady dobrych praktyk na podstawie programu eTwinning, który pozwala na współpracę szkół na terenie Europy. Podczas realizacji danych projektów eTwinningowych, uczestnicy programu muszą komunikować się w języku obcym, np. za pomocą komunikatorów lub maila, co dodatkowo sprzyja nauce języków.