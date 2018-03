ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELE. W najbliższą niedzielę, 11 marca, wchodzi w życie ustawa ograniczająca handel w niedziele. Sprawdź, które niedziele będą wolne od handlu i kiedy nie zrobisz zakupów w centrach handlowych.

- W 2018 roku niedziel z zakazem handlu będzie łącznie 20. W takich miesiącach, jak lipiec i wrzesień, nie zrobimy zakupów w aż trzy niedziele w miesiącu, a w kwietniu – nawet w cztery, ze względu na przypadające w niedzielę święto - mówi Radosław Knap, dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych.Ze względu na niedookreślenie niektórych przepisów centra handlowe mogą szukać sposobów na dodatkowy zarobek.Już teraz niektóre galerie wydłużają godziny otwarcia w dni powszednie.- Prawdopodobnie skorzystają małe sklepy, które płacą najniższe pensje i najczęściej łamią prawa pracownicze. Okazuje się też jednak, że mogą zyskać te sieci handlowe, które wykorzystają luki w przepisach. Nawet Państwowa Inspekcja Pracy zgadza się, że zakaz handlu można łatwo obejść - komentuje Piotr Szumlewicz, ekspert i doradca Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.To jednak nie wszystko. Część marketów postawiła na sprzedaż w internecie. Usługę e-sklepu proponuje Tesco, Carrefour, E.Leclerc i Piotr i Paweł. Ten ostatni postanowił nawet, że zakupy swoim klientom dowiezie w niedziele, również i te, w które obowiązuje zakaz handlu.Ponadto przedstawiciel Polskiej Inspekcji Pracy zgodził się, że sklepy na dworcach mogą być otwarte w siódmy dzień tygodnia. To znaczy, że ich rola z pewnością wzrośnie przy ustawowym zakazie. Część sieci rozważa wprowadzenie sprzedaży w automatach, w których można by było nabyć talon na dany produkt, a następnie zrealizować go w miejscu nie będącym placówką handlową.Polska Rada Centrów Handlowych prowadziła projekt "TAK dla otwartych niedziel". Teraz apeluje do przedstawicieli branży, by uprzedzali klientów, kiedy ich centrum handlowe będzie nieczynne w związku z wprowadzeniem nowej ustawy.Piotr Szumlewicz podkreśla, że niedopracowanie niektórych przepisów może powodować trudności, a złe prawo trzeba po prostu naprawiać.- Jeżeli rząd jest otwarty na nowelizację przepisów o handlu w niedzielę, powinien napisać ustawę od nowa. Zamiast mnożyć zakazy przeplatane niezrozumiałymi wyjątkami, warto radykalnie podnieść wynagrodzenia za pracę w niedzielę - dodaje Szumlewicz.W galerii zdjęć znajdziecie kalendarz z listą niedziel z zakazem handlu, a także świąt i dni z ograniczeniem handlu do 14.00.