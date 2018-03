(© KWP Wrocław)

Dariusz Zieliński wyszedł z domu 9 marca i do tej pory nie wrócił. Rodzina apeluje o pomoc. W poszukiwania włączyli się policjanci z komisariatu Wrocław - Fabryczna.

Mężczyzna ma 180 cm wzrostu, tęgą budowę ciała, siwe, krótkie i kędzierzawe włosy, niebieskie oczy oraz pulchną, okrągłą twarz. W dniu zaginięcia miał na sobie spodnie koloru szarego typu dres, czarną kurtkę z kapturem, ortalionową bluzę, buty miodowo-brązowe, sznurowane za kostkę marki Vaco. Mógł mieć przy sobie reklamówkę jednej z sieci dyskontów sklepowych.



W związku z prowadzonymi poszukiwaniami policjanci zwracają się do wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego o kontakt z Komisariatem Policji Wrocław Fabryczna, przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu osobiście, bądź telefonicznie pod nr dyżurnego: 71-340-43-80.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.