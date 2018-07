Wczoraj (27 lipca) Księżyc stał się czerwony. Było to najdłuższe zaćmienie Księżyca w XXI wieku. Księżyc miał czerwoną barwę, bo Ziemia znalazła się w pozycji między Słońcem a Księżycem. Zobaczcie zdjęcia naszego Czytelnika.

– Gdybyśmy się znaleźli na powierzchni Księżyca podczas maksymalnej fazy zaćmienia, to zobaczylibyśmy naszą planetę otoczoną piękną, świecącą na czerwono obwódką. Kolor ten bierze się stąd, że ziemska atmosfera nie przepuszcza światła o krótszych długościach fal niż wspomniany czerwony. Dobrze to znamy z czerwonych wschodów i zachodów Słońca – mówi dr Możdzierski z Uniwersytetu Wrocławskiego.



Najbliższe zaćmienie było wyjątkowe, ponieważ to najdłuższe zaćmienie Księżyca w XXI wieku. Faza maksymalna trwała godzinę i 43 minuty, przy czym ogólny, możliwy maksymalny czas tej fazy może osiągnąć godzinę i 47 minut, czyli niewiele więcej. Trzy przyczyny wpłynęły na to, że było to tak długie zaćmienie. Po pierwsze, Księżyc przeszedł przez niemal całą średnicę cienia Ziemi. Po drugie, Ziemia w lipcu znalazła się w okolicy najbardziej odległego punktu swojej orbity od Słońca, stąd jej cień jest najdłuższy i najszerszy. Po trzecie, sam Księżyc znalazł się w okolicy punktu najbardziej odległego od Ziemi na swojej orbicie, a tam Księżyc ma najmniejszą średnicę kątową i najwolniej się porusza. Mieliśmy więc splot trzech czynników, które jednocześnie miały wpływ na wydłużenie się zaćmienia.



"Wisienką na torcie” było bliskie sąsiedztwo na niebie bardzo jasnego Marsa, który akurat tej nocy maksymalnie zbliżył się do Ziemi.



Astrologowie z kolei przekonują zaćmienie Księżyca to zjawisko, które może skierować nas na emocjonalny rollercoaster. Zaćmienie może u niektórych osób przyspieszyć zmiany w życiu i doprowadzić do punktu zwrotnego. Jeżeli nie jesteśmy gotowi na radykalną zmianę, lepiej trzymać emocje na wodzy.



Zdjęcia dzięki uprzejmości naszego Czytelnika, Lecha Adamka-Sapińskiego. Fotografie wykonane zostały za pomocą teleskopu 150/750mm i aparatu Canon EOS 1000

