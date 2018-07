ZAĆMIENIE KSIĘŻYCA. 27 lipca zobaczymy zaćmienie Księżyca. Księżyc stanie się czerwony. Będzie to najdłuższe zaćmienie Księżyca w XXI wieku. Księżyc będzie miał czerwoną barwę (od pomarańczowej do krwistoczerwonej), bo Ziemia znajdzie się w pozycji między Słońcem a Księżycem.

Najlepiej zaćmienie Księżyca będzie widoczne w Afryce Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Azji Centralnej. W Europie można jedynie zobaczyć częściowe zaćmienie. Całkowite zacznie się dopiero o 21.30. W Polsce częściowe można obserwować między 23.13 do 01.23. Warto spoglądać w niebo, bo kolejne takie zaćmienie czeka ludzkość dopiero w 2123 roku.W czasie zaćmienia Księżyca widoczny będzie również Mars.Astrologowie przekonują, że zaćmienie Księżyca to zjawisko, które może skierować nas na emocjonalny rollercoaster. Zaćmienie może przyspieszyć zmiany w życiu i doprowadzić do punktu zwrotnego. Jeżeli nie jesteśmy gotowi na radykalną zmianę, lepiej trzymać emocje na wodzy.