Pol'and'Rock 2018. Za nami 24 edycja festiwalu Pol'and'Rock (dawniej Przystanek Woodstock). W tym roku do Kostrzyna nad Odrą przyjechało 700 tys. ludzi - to rekord frekwencyjny. Złotego Bączka otrzymał zespół Nocny Kochanek, a wokalista, Krzysztof Sokołowski, nie krył łez wzruszenia. Zapraszamy Was do obejrzenia galerii zdjęć z ostatniego dnia festiwalu, a także do przejrzenia galerii, które publikowaliśmy w czasie festiwalu (linki znajdziecie poniżej).

