Zabytkowy tramwaj Gustaw dojedzie do centrum krwiodawstwa [TRASA, ROZKŁAD]

Tramwajem Gustaw można było za darmo jeździć w czasie wakacji. Potem Gustaw miał wrócić do zajezdni. Jednak z okazji obchodów 100-lecia niepodległości po raz kolejny wyjedzie na tory. Pasażerów będzie dowozić do przystanku Grunwaldzka, do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa.

Tramwaj Gustaw będzie kursował do piątku (9 listopada), a w następnym tygodniu od wtorku (13 listopada) do czwartku (15 listopada). Gustawem można przejechać się od godziny 12:35 do 16:00.

- Otworzyliśmy konto o nazwie „Gustaw”, które pozwoli nam na bieżąco sprawdzać litraż oddanej krwi. Wystarczy w momencie rejestracji podać hasło „Gustaw” a zaliczymy oddaną donację na konto akcji – mówi Krzysztof Dworak, dyrektor RCKiK im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu.

Z kolei 11 listopada, w godzinach 10:00-13:00, w tramwaju Gustaw odbędzie się koncert patriotyczno-jazzowy. Przedwojenne piosenki w instrumentalnej wersji zagrają muzycy z klubu Jazzowego Vertigo. Utwory zaaranżowano na tę okazję. W repertuarze znalazły się m.in. takie pieśni jak: "Ułani", "Rozkwitały pąki białych róż", "O mój rozmarynie", "Szara piechota" czy "Ojczyzno ma".

Rozkład jazdy tramwaju Gustaw

Opera (12:35/14:05/15:35) – Narodowe Forum Muzyki (12:39/14:09/15:39) – Świdnicka (12:42/14:12/15:42) – GALERIA DOMINIKAŃSKA (12:44/14:14/15:44) – Urząd Wojewódzki (12:48/14:18/15:48) – Katedra (12:50/14:20/15:50) – Ogród Botaniczny

(12:52/14:22/15:52) – Górnickiego (12:53/14:23/15:53) – Piastowska (12:54/14:24/15:54) – Grunwaldzka (tutaj oddasz krew) (12:56/14:26/15:56)

Kursy tramwaju patriotyczno-jazzowego

Kurs nr 1

Zajezdnia OŁBIN (10:00) – Nowowiejska (10:03) – Wyszyńskiego (10:05) – Prusa(10:06) – Piastowska (10:08) – PL. GRUNWALDZKI (10:11) – Kliniki (10:13) – Hala Stulecia (10:15) – ZOO (10:16)

Kurs nr 2

ZOO (10:29) – Hala Stulecia (10:30) – Kliniki (10:32) – PL. GRUNWALDZKI (10:34) – Piastowska (10:36) – Prusa (10:38) – Wyszyńskiego (10:39) – Nowowiejska (10:42) – Jedności Narodowej (10:43) – Na Szańcach (10:44) – pl. Bema (10:46) – Ogród Botaniczny (10:48) – Katedra (10:50) – Urząd Wojewódzki (10:51) – pl. Wróblewskiego (10:54) – Komuny Paryskiej (10:56) – Kościuszki (10:57) – Pułaskiego (10:59) – DWORZEC GŁÓWNY (11:01) – Arkady (Capitol) (11:04) – pl. Legionów (11:06) – pl. Orląt Lwowskich (11:08) – PL. JANA PAWŁA II (11:10) – Młodych Techników (11:12) –

pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne) (11:13) – ZACHODNIA (Stacja kolejowa) (11:15) – Niedźwiedzia (11:17) – Małopanewska (11:18) – Kwiska (11:19) – DH Astra (11:21) – Park Zachodni (11:22) – Bajana (11:23) – Metalowców (11:24) – PILCZYCE (11:26)

Kurs nr 3

PILCZYCE (11:45) – Metalowców (11:46) – Bajana (11:47) – Park Zachodni (11:48) – DH Astra (11:49) – Kwiska (11:51) – Małopanewska (11:52) – Niedźwiedzia (11:53) – ZACHODNIA (Stacja kolejowa) (11:55) – pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne) (11:57) – Młodych Techników (11:58) – PL. JANA PAWŁA II (12:00) – pl. Orląt Lwowskich

(12:02) – pl. Legionów (12:04) – Arkady (Capitol) (12:06) – DWORZEC GŁÓWNY (12:09) – Wzgórze Partyzantów (12:11) – GALERIA DOMINIKAŃSKA (12:13) – pl. Nowy Targ (12:14) – Hala Targowa (12:15) – pl. Bema (12:17) - Na Szańcach (12:18) – Jedności Narodowej (12:19) – Nowowiejska (12:21) – Wyszyńskiego (12:23) – Prusa (12:24) – Piastowska (12:26) – PL. GRUNWALDZKI (12:29) – Kliniki (12:31) – Hala Stulecia (12:33) – ZOO (12:34)

Kurs nr 4

ZOO (12:44) – Hala Stulecia (12:45) – Kliniki (12:47) – PL. GRUNWALDZKI (12:49) – Piastowska (12:51) – Prusa (12:53) –Wyszyńskiego (12:54) – Nowowiejska (12:57) – Słowiańska (12:59) - Zajezdnia OŁBIN (13:00)