Zabójstwo pod nocnym klubem we Wrocławiu. Jest już akt oskarżenia

Skatowany pod nocnym klubem we Wrocławiu Gracjan P. zmarł kilka dni później w szpitalu. Wrocławska prokuratura przesłała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Paweł J. będzie odpowiadał za zabójstwo. Kilka tygodni temu inny uczestnik tragicznych wydarzeń został nieprawomocnie skazany na 4,5 roku więzienia. On jednak odpowiadał jedynie za pobicie ze skutkiem śmiertelnym.

Google