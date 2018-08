(© Marcin Obara)

62-letni Piotr P. zabił swojego syna w 2016 roku. Brutalnie wymierzył mu cios nożem, chciał go zabić, to nie był wypadek. Dramatyczna sytuacja miała miejsce w Lubaniu. Mężczyzna był oczywiście pijany, ale to nie jest okoliczność łagodząca. Prokuratura w Lubaniu wnioskowała o najwyższą z możliwych kar, ale Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze uznał, że kara 8 lat pozbawienia wolności (najniższa przewidziana przez kodeks karny za zbrodnię zabójstwa) będzie wystarczająca. Sąd Rejonowy w Lubaniu nie zgodził się z takim wyrokiem i zgłosił sprawę dalej.





Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie uwzględnił apelacji prokuratora i uznał orzeczenie sądu pierwszej instancji za zasadne.



Lubańskiej prokuraturze nie pozostało nic innego jak skierować za pośrednictwem Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze wniosek o kasację wyroku Sądu Najwyższego do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry.

Tak też się stało.



Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny podzielił argumenty Prokuratury Rejonowej w Lubaniu i skierował do Sądu Najwyższego nadzwyczajny środek zaskarżenia domagając się uchylenia wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym. - czytamy w oficjalnym komunikacie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.



W kasacji wskazano, że orzeczona kara przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, a następnie podtrzymana przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu jest rażąco niewspółmierna i łagodna w stosunku do czynu winnego i szkodliwości społecznej.



Sąd w sposób niedostateczny uwzględnił okoliczności obciążające oskarżonego, takie jak popełnienie przestępstwa w stanie nietrzeźwości, w brutalny sposób, z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia osoby najbliższej i z błahego powodu. Sąd podkreślił natomiast uprzednią niekaralność oskarżonego, jego podeszły wiek oraz fakt, że w przeszłości syn miał się dopuszczać wobec niego agresywnych zachowań, jako okoliczności łagodzące. - padają argumenty w komunikacie.



W ocenie Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, adekwatną karą byłoby wymierzenie oskarżonemu kary 15 lat, o jaką wnosiła Prokuratura Rejonowa w Lubaniu.



