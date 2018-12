Za granicą kradli luksusowe samochody. Na Dolnym Śląsku rozbierali i sprzedawali na części [ZDJĘCIA]

Tzw. dziupla była zlokalizowana na terenie gm. Rudna. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy i zgromadzonego materiału, to właśnie tam trafiały luksusowe samochody kradzione m.in. na terenie Austrii, Czech i Niemiec. W przygotowanych do tego pomieszczeniach były demontowane, a ich części sprzedawane. Łączna wartość odzyskanego mienia szacowana jest na ponad milion złotych.

Policjanci zatrzymali w tej sprawie właściciela posesji, tj. 30 - letniego mieszkańca powiatu lubińskiego. Był kompletnie zaskoczony wizytą funkcjonariuszy. Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do Lubina, gdzie trafił do policyjnego aresztu. Doprowadzony później do prokuratury usłyszał zarzuty. Będzie teraz odpowiadał za kradzież z włamaniem do pojazdów.