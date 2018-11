Z Wrocławia polecimy do Amsterdamu już w maju przyszłego roku

Wrocław jest czwartym miastem w Polsce – po Warszawie, Krakowie i Gdańsku - skąd KLM zaoferuje loty do Amsterdamu, a stamtąd dalej w świat – do 165 miast na 5 kontynentach. Ze stolicy Dolnego Śląska regularne loty uruchomił również partner KLM - linia Air France, która zainaugurowała połączenie z Paryżem niespełna pół roku temu.

Po inauguracji nowego lotu KLM na trasie Wrocław-Amsterdam, wspólna oferta Air France i KLM z Polski będzie wynosiła łącznie 91 lotów tygodniowo, co stanowi 90 procentowy wzrost liczby połączeń z/do naszego kraju na przestrzeni ostatnich 3 lat.

- Połączenie do Amsterdamu to ogromny sukces, ponieważ było jednym z naszych kluczowych celów. Cieszymy się, że został osiągnięty. To doskonała wiadomość zarówno dla pasażerów podróżujących w celach biznesowych, jak i turystycznych. Otwiera m.in. jeszcze bogatsze możliwości planowania podróży z Wrocławia na trasach transkontynentalnych – mówi Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław.

Samolot do Amsterdamu będzie startował z lotniska Wrocław-Strachowice im. Mikołaja Kopernika o godzinie 14.05, lądowanie o 15.55. Loty powrotne na nowej trasie zaplanowano o następujących porach: wylot z Amsterdamu o godzinie 11.50 i przylot do Wrocławia o 13.55.

- Mieszkańcy Dolnego Śląska niebawem zyskają jeszcze więcej możliwości podróży, które otwiera gigantyczna siatka połączeń KLM – loty do Amsterdamu, a także przez Amsterdam na 5 kontynentów. Po sukcesie nowych lotów KLM - z Krakowa i Gdańska do Amsterdamu, które rozpoczęliśmy w ciągu ostatnich trzech lat, nadeszła pora na Wrocław – ważny ośrodek gospodarczy i perłę turystyczną regionu. Jesteśmy dumni, że to tutaj, do Wrocławia swoje regularne loty zdecydowały się zaoferować aż dwie linie z naszej Grupy - zarówno Air France, który zainaugurował połączenie w maju tego roku, jak i KLM. To potwierdza nasze przekonanie w możliwości tego rynku, jak i nowoczesnego, spełniającego wysokie standardy lotniska we Wrocławiu. Trasa Wrocław – Amsterdam, zostanie zainaugurowana w wyjątkowym, historycznym momencie dla KLM – w jubileuszowym roku 2019, w którym linia będzie obchodzić 100 lat swojego istnienia – powiedział Frantisek Siling, dyrektor generalny sprzedaży Air France i KLM w Polsce.

Lotnisko Amsterdam-Schiphol to potężny węzeł komunikacyjny i tranzytowy Europy, który mimo swych rozmiarów i skali ruchu pasażerskiego, cieszy się opinią jednego z najbardziej lubianych lotnisk na świecie. Stąd linia KLM oferuje loty we wszystkich kierunkach świata – do 165 miast, na 5 kontynentach, w tym do wielu unikatowych i bardzo odległych destynacji. Linia co roku otwiera nowe interesujące połączenia. Wśród ostatnich nowości KLM, obok Wrocławia znalazły się takie kierunki jak Las Vegas (Stany Zjednoczone) i Fortaleza (Brazylia).

Lotnisko Amsterdam−Schiphol oferuje znacznie więcej niż tylko wygodny tranzyt. W porcie bazowym KLM można zrelaksować się w spa, wziąć bezpłatny prysznic, odpocząć w parku na dachu, zaszaleć w kasynie, poczytać w bibliotece, a nawet wziąć ślub! Do tego bogata oferta sklepowa i gastronomiczna na każdą kieszeń usatysfakcjonuje najbardziej wymagających podróżnych. Ogromną przestrzeń zaprojektowano z myślą o maksymalnym uprzyjemnieniu pasażerom czasu w oczekiwaniu na samolot – w różnych częściach lotniska na gości czekają wygodne i stylowe strefy wypoczynkowe.

Lot KLM z dłuższą przesiadką w Amsterdamie, może być też dobrą okazją, aby wybrać się do miasta i zwiedzić stolicę Holandii oraz jej okolice. Port lotniczy Amsterdam-Schiphol oddalony jest zaledwie o 15 minut od centrum Amsterdamu i oferuje wygodne połączenie kolejowe wprost z terminala lotniska.