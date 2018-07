Wrocław znowu zyskuje pod względem komunikacyjnym. Stolica Dolnego Śląska otrzymała kolejne połączenia autobusowe w ramach siatki połączeń firmy FlixBus.

Z Wrocławia będzie można pojechać do Szczecina i Zakopanego. Blisko finalizacji jest linia do Amsterdamu. Dodano także dodatkowe miasta na trasach. Z naszego regionu będzie ich teraz aż 15.Na środowej konferencji prasowej zorganizowanej w galerii Wroclavia podsumowano dotychczasowe działania firmy FlixBus na polskim rynku. Poinformowano także o uruchomieniu nowych linii. Osoby z Wrocławia zyskają możliwość podróży do Szczecina i Amsterdamu. W przypadku pierwszej trasy będzie to jedyne połączenie autobusowe na tym odcinku.Trasę na odcinku Wrocław - Szczecin pokonamy w 5 godzin i 35 minut, a za bilet zapłacimy 29 złotych. Linia ruszy 5 lipca, natomiast już teraz potencjalni podróżni mogą rezerwować bilety. Z informacji uzyskanych od dyrektora zarządzającego FlixBusa, Michała Lemana wynika, że autobus będzie zatrzymywał się dodatkowo na wrocławskim lotnisku oraz w: Lubinie, Zielonej Górze oraz Gorzowie Wielkopolskim.Linia Wrocław - Zakopane ruszy 2 sierpnia.Podróż potrwa 6 godzin i 10 minut. Będzie to atrakcyjna oferta dla osób, które lubią spędzać czas w górach. Nie są znane jeszcze ceny biletów na te przejazdy.To nie wszystko, co wprowadził FlixBus. Postanowiono rozbudować również siatkę połączeń z Warszawy. Ze stolicy pojedziemy do Szczecina, Kielc i Rybnika. W kontekście ostatniej trasy: Warszawa - Rybnik, przewoźnik przygotował pulę promocyjnych biletów w cenie 99 groszy.Bliskie finalizacji jest połączenie Wrocław - Amsterdam. Autobus planowo będzie jechał z Krakowa, zatrzyma się we Wrocławiu, a dalej będą: Drezno, Duesseldorf i przystanek końcowy: Amsterdam. W firmie poinformowano nas, że zezwolenie jest już wydane, ale jeszcze do nich nie dotarło, dlatego nie można uzyskać na chwilę obecną uzyskać informacji odnośnie terminu startu linii i ceny biletu. Ceny zależą bowiem od wielu czynników i w momencie opublikowania daty rozpoczęcia realizacji kursów, do wiadomości pasażerów zostaną także podane poszczególne ceny. Podróż ze stolicy Dolnego Śląska do Amsterdamu powinna nam zająć około 15 godzin.Stolica Dolnego Śląska jest dla FlixBusa jednym z trzech najważniejszych miejsc przesiadkowych obok Warszawy i Krakowa. – Wrocław jest dla nas jednym z trzech najważniejszych centrów przesiadkowych w Polsce. Nowe trasy zwiększają nam całą ofertę naszych przejazdów. Mamy połączenia do Szczecina, które będą realizowane przez zachodnią część Polski i dobrze łączą się z korytarzem południowym po autostradzie A4 do Krakowa. Do Szczecina będą realizowane dwie pary wyjazdów dziennie, natomiast do Amsterdamu od dwóch do trzech par wyjazdów dziennie, w zależności od sezonowości. Co ciekawe, pasażerowie wybierając podróż przez Wrocław z przesiadką, planują ją tak, aby zostać w tym mieście kilka godzin i zobaczyć jego walory. Nie jest to typowe, bowiem w przypadku wielu miast ludzie skupiają się, żeby jak najszybciej odbyć podróż. Wrocław ma natomiast dobrze usytuowany dworzec autobusowy centrum miasta i to dodatkowo wpływa na jego atrakcyjność – powiedział Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBus Polska.W obecnej siatce połączeń firmy FlixBus widnieje 15 miast Dolnego Śląska. Wśród nich są: Wrocław (+ Wrocław - Lotnisko), Jelenia Góra, Legnica, Świdnica, Lubin, Wałbrzych, Bolesławiec, Zgorzelec, Szczawno, Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Polanica-Zdrój, Kłodzko, Karpacz i Szklarska Poręba.Rozwój firmy FixBus wpływa na komfort podróżowania. Mieszkańcy Wrocławia mają możliwość dotarcia do wielu miejscowości w klimatyzowanych pojazdach. Przewoźnik nie poprzestaje jednak na tym i w dalszym ciągu chce rozszerzać swoją ofertę. Kolejne szczegóły powinniśmy poznać niebawem.