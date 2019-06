Z Wrocławia do Warszawy pociągiem w dwie godziny? Czy to możliwe?

Jak czytamy w Programie Kolejowym CPK: „biegnąca z CPK i Warszawy kolejowa szprycha nr 9 poprowadzi z prędkością 250 km/godz. przez Łódź Fabryczną do zachodnich województw Polski. Trasa w kształcie litery „Y” rozgałęzi się w Sieradzu, dawnym królewskim mieście. Jedna odnoga pojedzie na Wieruszów, znajdujący się na historycznym bursztynowym szlaku, aż do Wrocławia, miasta 118 mostów i Europejskiej Stolicy Kultury 2016”. Dalej jest równie malowniczo, autorzy opisu przypominają, że w Jaworze i Świdnicy można obejrzeć Kościoły Pokoju, największe drewniane budowle religijne w Europie, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Mknąc przed siebie, dotrzemy do Wałbrzycha i Lubawki, skąd - jak nas przekonują - da się już wyruszyć w Sudety, Karkonosze, Góry Sowie i Góry Stołowe (w których kręcono np. „Opowieści z Narni”) albo jechać dalej - do czeskiej Pragi”.

Te szprychy to nic innego jak „Inwestycje kolejowe w ramach programu CPK”. Jedna z najdłuższych szprych – dziewiąta, prowadzi od Warszawy przez planowane lotnisko, dalej Łódź, Sieradz przez Wrocław i Wałbrzych do Lubawki na granicy z Czechami. O tej - jednej z głównych linii – mają odchodzić podrzędne trasy kolejowe między innymi do Poznania, Głogowa i Zielonej Góry.

Jako że nasza dolnośląska szprycha ma się rozgałęziać, to jeśli w Sieradzu pojedziemy odnogą do Kalisza, tory poprowadzą nas do Poznania. Tutaj przedstawiciele spółki CPK przekonują: „Stamtąd dwa razy szybciej niż dzisiaj - z zakładanym czasem przejazdu z Warszawy 3 godz. 15 min - dojedziemy pociągiem do Szczecina, nazywanego też Paryżem Północy. Z Poznania w nieco ponad 1,5 godziny dotrzemy także do Gorzowa Wielkopolskiego z jego malowniczymi Bulwarem Nadwarciańskim albo do Słubic, skąd pociągi pojadą do Berlina. Szprychą nr 9 przez Kalisz dojedziemy również do Leszna z jego urokliwą Polaną Trzech Dębów i Głogowa, dziś jednego z głównych miast Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, i dalej aż do Zielonej Góry, która oprócz pięknego Starego Miasta jest niezaprzeczalnie polską stolicą win”.

Dzięki planowanym inwestycjom spółek CPK i PKP Polskie Line Kolejowe z Warszawy do Wrocławia mamy dojeżdżać w zalewie dwie godziny. Teraz taka podróż zajmuje nam w najlepszym razie 3,5 godziny. - Szprycha do Wrocławia i Świdnicy skokowo poprawi dostępność Dolnego Śląska. Wschowa, dziś wykluczona transportowo, przestanie być białą plamą na kolejowej mapie Polski. Bardzo istotnie usprawni się skomunikowanie z centrum Polski Poznania i Szczecina. Inwestycje umożliwią także szybkie podróże koleją za granicę: przez Lubawkę do czeskiej Pragi czy ze Słubic do Berlina - przekonuje Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. budowy CPK.