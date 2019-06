Z Wrocławia do tych kąpielisk dojedziecie w godzinę (LISTA)

Kopalnia Wrocław - Paniowice, ok. 35 min (ok. 20 km) Kąpielisko otwarte w 2016 roku. Na początku był szał - gastronomia, wieczorne imprezy. Dziś część zaplecza zostało rozebrane i wygląda to dużo gorzej. Mało cienia, ale jest wejście do wody dla dzieci. Wstęp i parking płatne. Przed wakacjami warto na ich stronie sprawdzić, czy jest otwarte - wszystko zależy od pogody. WAŻNE - DO KOLEJNYCH KĄPIELISK MOŻESZ PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ GESTÓW LUB STRZAŁEK

fot. Tomasz Hołod