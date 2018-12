Z Wrocławia do Berlina, Wiednia i Budapesztu. PKP Intercity przedstawia rozkład jazdy na sezon 2018/2019 dla województwa dolnośląskiego

PKP Intercity przygotowało dla mieszkańców województwa dolnośląskiego kilka nowości w rozkładzie jazdy na sezon 2018/2019. Nowy pociąg IC Nightjet relacji Wiedeń/Budapeszt – Wrocław – Berlin umożliwi dzienny dojazd do Berlina oraz nocny do Wiednia, Bratysławy i Budapesztu. Po stronie polskiej zatrzyma się m.in. na stacjach Wrocław Główny i Głogów.

Wydłużona zostanie relacja pociągu IC Karkonosze dotychczas kursującego między Białymstokiem a Jelenią Górą. Skład relacji Białystok – Szklarska Poręba pojedzie wydłużoną trasą przez m.in. Warszawę , Wrocław, Legnicę i Węgliniec. Pociąg obsłuży pojazd PESADart, dzięki czemu osoby odwiedzjące Szklarską Porębę zyskają możliwość podróżowania nowoczesnym i komfortowym elektrycznym zespołem trakcyjnym (EZT). Do Zielonej Góry grupy wagonów nie będzie prowadził już pociąg IC Siemiradzki. W zamian pierwsze poranne połączenie z Zielonej Góry do Wrocławia i ostatnie wieczorne z Wrocławia do Zielonej Góry zapewni skład IC Konopnicka, obsługiwany nowoczesnym pojazdem PesaDART. Do Jeleniej Góry zamiast pociągu IC Orzeszkowa będzie teraz kursować IC Słowacki relacji Ełk – Białystok – Warszawa – Częstochowa – Opole – Wrocław – Jelenia Góra. Sezonowo będzie miał wydłużoną trasę do Szklarskiej Poręby.

W wakacje PKP Intercity zapewni dodatkową parę pociągów na odcinku Wrocław – Jelenia Góra. Wydłużona zostanie relacja jadącego z Łeby pociągu TLK Łebsko. Dzięki temu mieszkańcy Wałbrzycha i Jeleniej Góry będą mieć zapewnione bezpośrednie połączenie z Pomorzem Środkowym.

Podróż z Wrocławia do Szczecina będzie szybsza, czas przejazdu na tej trasie, przez Zieloną Górę, skróci się do około 4 godzin.

Dostosowanie do prowadzonych inwestycji

Obowiązujący od 9 grudnia br. rozkład jazdy uwzględnia zmiany, które zapewnią optymalne kursowanie pociągów podczas modernizacji linii kolejowych. 3 pary pociągów IC relacji Wrocław – Warszawa, ze względu na prace remontowe, pojadą zmienioną trasą przez Częstochowę.

Podróż warto planować z wyprzedzeniem

Osoby, które planują podróże z wyprzedzeniem, mogą liczyć na atrakcyjne oferty promocyjne. Super Promo to pula najtańszych biletów obowiązujących w pociągach ekspresowych – EIP (Pendolino) oraz EIC. Dzięki niej m.in. z Wrocławia do Warszawy można podróżować już od 59 zł. Natomiast oferta Promo pozwala korzystać z pociągów ekspresowych w cenie połączeń ekonomicznych, czyli nawet o 55 proc. niższej od ceny bazowej. Podróżować można już od 79 zł.

Po wyczerpaniu puli najtańszych biletów PKP Intercity proponuje zniżki w ofercie Wcześniej. Obejmuje ona wszystkie kategorie pociągów i obowiązuje na dowolnie wybranych trasach. W zależności od terminu zakupu biletu automatycznie naliczany jest rabat w wysokości 30, 20 lub 10 proc. Oferta obowiązuje do 7 dni przed wyjazdem.

Podróże weekendowe i rodzinne mogą być tańsze

Oferta weekendowa umożliwia wielokrotne przejazdy w ramach jednego biletu. Bilet weekendowy obowiązuje od godziny 19:00 dnia roboczego poprzedzającego dzień wolny od pracy do godziny 6:00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniach wolnych. Cena Biletu Weekendowego w drugiej klasie wynosi 81 zł i umożliwia przejazdy dowolnymi pociągami TLK i IC. Z Biletem Weekendowym MAX za 164 zł można podróżować w drugiej klasie wszystkich pociągów PKP Intercity.

PKP Intercity ma także ofertę dla rodzin. Podróżujący w grupie liczącej od 2 do 5 osób, w której jest dziecko poniżej 16. roku życia, mogą skorzystać z Biletu Rodzinnego. Dzięki tej ofercie wszyscy pasażerowie otrzymają 30-procentową zniżkę.

Szczegółowe informacje dla pasażerów

Dokładne informacje na temat rozkładu jazdy PKP Intercity pasażerowie uzyskają na stronie intercity.pl lub dzwoniąc pod nr 703 200 200 (opłata za minutę połączenia 1,29 zł brutto. Usługę świadczy PKP Intercity S.A.). 9 i 10 grudnia br. na największych dworcach w Polsce, w tym we Wrocławiu, do dyspozycji podróżnych będą informatorzy mobilni.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który łączy centra dużych miast oraz popularne ośrodki turystyczne w kraju, a także umożliwia wygodne podróżowanie po Europie. Każdego dnia uruchamia około 360 pociągów oraz realizuje największy w historii Spółki program inwestycyjny w tabor i zaplecza techniczne. W ramach strategii taborowej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” Spółka wyda ok 7 mld zł na wyższy komfort pasażerów. W ramach strategii Spółka kupi i zmodernizuje wagony, lokomotywy, składy zespolone oraz przebuduje stacje postojowe. Po zakończeniu programu pociągi PKP Intercity będą zestawione w blisko 80 proc. z nowego lub zmodernizowanego taboru.