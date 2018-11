Z podwórka na Stadion. W całej Polsce trwa rywalizacja młodych piłkarzy o finał na Narodowym

Z PODWÓRKA NA PGE NARODOWY

Pierwsze mecze XIX edycji turnieju rozegrano jeszcze w październiku. Etap gminny i powiatowy to początek rywalizacji, na którym drużyny z całej Polski walczą o miano najlepszych w swoich regionach. Zwycięzcy będą reprezentować powiaty podczas szesnastu Finałów Wojewódzkich, zaplanowanych na marzec i kwiecień przyszłego roku. To wtedy rozstrzygnie się, które drużyny zdobędą tytuł mistrzów województw. W kategoriach U-10 oraz U-12 zespoły te dodatkowo wywalczą przepustkę na Finał Ogólnopolski w Warszawie.

Na przełomie kwietnia i maja najlepsi młodzi piłkarze i piłkarki w kraju powalczą w stolicy o spełnienie marzeń, czyli udział w Wielkim Finale na PGE Narodowym. Decydujące spotkania XIX edycji turnieju zostaną rozegrane na najważniejszym polskim stadionie 2 maja, na kilka godzin przed finałowym meczem Pucharu Polski.

TURNIEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

W województwie dolnośląskim rozgrywki w XIX edycji odbywają się we wszystkich powiatach. Warto podkreślić, że w tym roku zgłoszono tutaj o 41% więcej drużyn dziewczynek U-12 i o 25% więcej zespołów 10-latek niż przed rokiem. W obu przypadkach to największy wzrost w skali całego kraju.

Harmonogramy rozgrywek na etapie gminnym i powiatowym, a także kontakt do koordynatorów wojewódzkich turnieju dostępne są na stronie www.zpodworkanastadion.pl.

ZABAWA I SELEKCJA

Poza nagrodą główną, czyli wyjazdem na mecz reprezentacji Polski oraz spotkaniem z kadrowiczami, turniej stwarza dzieciom niezwykłą okazję do zaprezentowania swojego talentu, co w przyszłości skutkuje powołaniami do młodzieżowych reprezentacji Polski. – To bardzo ważna inicjatywa, która wyciąga dzieci na boisko i zapewnia im ruch na świeżym powietrzu. Kolejna istotna sprawa to nauka rywalizacji, co jest istotne nie tylko w sporcie, ale i w życiu. Są pierwsze sukcesy i pierwsze zawody, pojawiają się łzy szczęścia i łzy smutku. Udział w turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to świetne przygotowanie do tego, żeby zostać dobrym piłkarzem, ale też dobrym człowiekiem. Miło patrzeć na uśmiechy, rywalizację, mnóstwo uczestników i świetną organizację rozgrywek z finałem na PGE Narodowym – wylicza Czesław Michniewicz, selekcjoner reprezentacji Polski U-21 i baczny obserwator turnieju.

Już ponad 50 wychowanków turnieju zostało późniejszymi reprezentantami Polski w różnych kategoriach wiekowych. To tutaj jedne z pierwszych piłkarskich kroków stawiali ambasador turnieju Arkadiusz Milik czy jego klubowy kolega Piotr Zieliński, ale także najbardziej utalentowane piłkarki. – Od tego turnieju zaczynała Paulina Dudek, która w tej chwili gra w reprezentacji i francuskim PSG – podkreśla Miłosz Stępiński, selekcjoner reprezentacji Polski kobiet. – Również w męskiej kadrze mamy wielu wychowanków turnieju. Ich historie są najlepszym dowodem na to, że warto organizować te rozgrywki. Podstawową rolą turnieju, ze względu na jego masowość, jest popularyzacja piłki nożnej. Grają w nim chłopcy i dziewczynki z całej Polski, często z małych miejscowości, którzy dzięki dobrym występom mogą dostać szansę w lepszych zespołach i wpaść w oko selekcjonerom reprezentacji młodzieżowych. Na pewno będę na Wielkim Finale i wręczę nagrody zwyciężczyniom. Bardzo kibicuję wszystkim uczestnikom i liczę, że turniej wychowa wielu kolejnych reprezentantów.

EMOCJE W CAŁYM KRAJU

Turniej już od niemal 20 lat pozwala młodym zawodnikom rozbudzić w sobie piłkarską pasję i spełnić pierwsze sportowe marzenia. XIX edycja będzie wyjątkowa z kilku powodów. Po pierwsze, zgłoszono do niej 28 000 drużyn, które będą reprezentować aż 97% wszystkich powiatów w Polsce. W przypadku aż 9 województw – dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego – każdy z powiatów będzie miał swoich przedstawicieli. Można więc stwierdzić, że rozgrywki odbywają się w każdym zakątku kraju.

Co więcej, w tegorocznej edycji zagra rekordowa liczba zawodniczek i zawodników z kategorii U-8, co pokazuje, że turniej zyskuje na popularności wśród najmłodszych dzieci. W tym roku aż 21% uczestników stanowią właśnie zespoły do lat 8, natomiast niezmiennie najwięcej drużyn zaprezentuje się w kategorii U-12 (47% wszystkich drużyn). W turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” grają szkoły, kluby, akademie, UKS-y oraz inne podmioty prowadzące działalność sportową. Najsilniejszą reprezentacją w trwającej edycji mogą pochwalić się szkoły, które stanowią aż 73% wszystkich uczestników. 13% to kluby, 10% UKS-y, a 4% pozostałe organizacje. W sumie do wszystkich edycji rozgrywek zgłoszonych zostało już ponad 2 miliony dzieci.

Organizatorem turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, głównym sponsorem od 12 lat firma Tymbark, a sponsorem brązowym od dwóch edycji – Electrolux. XIX edycja rozgrywek została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a także wsparciem Komitetu Honorowego, na który składają się patronaty Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Zdrowia.

