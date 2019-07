Z czworonogiem na wakacje - ważne wskazówki od behawiorysty!

Nieważne jaki kierunek obierzecie – morze, góry – Polska czy zagranica. Jest kilka rzeczy, o których warto we wspólnym z psim przyjacielem podróżowaniu pamiętać:

• każdy pies powinien mieć przypiętą do obroży ADRESÓWKĘ, jeśli zgubiłby się w tłumie czy uciekł podziwiać widoki na własną łapę, szybciej z pomocą innych wczasowiczów dotrze do opiekunów

• warto spakować zapasową smycz i obrożę (z adresówką)

• przed wyjazdem należy sprawdzić, czy nasz pies ma ważne szczepienia oraz spakować zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie do podręcznej torby

• jeśli wybieramy się za granicę na terenie Unii Europejskiej powinniśmy (przynajmniej na miesiąc wcześniej) wyrobić naszemu psu paszport oraz sprawdzić jakie przepisy dotyczące wjazdu z psem panują w danym kraju

• polecamy zawczasu sprawdzić adres najbliższego weterynarza

• warto wykupić ubezpieczenie podróżne dla psa oraz ubezpieczenie OC

• z ekwipunku przyda się: przenośny pojemnik na wodę, karma w wystarczającej ilości, smaczki na spacery oraz gryzaki/zabawka na czas zostawania samemu w hotelu, posłanie, zapas woreczków na odchody

• na podróż autem koniecznie zapnijcie Waszego psa w szelkach! Bezpieczeństwo to podstawa!

• kaganiec fizjologiczny (taki, w którym pies będzie mógł oddychać z otwartą kufą)

• ręcznik - na deszczowe dni