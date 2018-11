XXIX Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Licealisty „Wybryk”

„WYBRYK”, czyli Wielka Yntelektualna Biesiada Rytmu Y Kultury, na którym wystąpią młodzi

wykonawcy muzyki rozrywkowej- licealiści i studenci z całej Polski. Jest największą młodzieżową imprezą muzyczną na Dolnym Śląsku. Od lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem i ciągle, ze względu na młodych wykonawców,

nie starzeje się. Nadąża za trendami i nowymi konwencjami muzycznymi, przy czym pozostaje wierny wieloletniej tradycji. W czasie koncertu często można usłyszeć znane piosenki, które przed laty bawiły czy wzruszały słuchaczy. „Wybryk” wpisuje się w klimat przeglądów piosenki organizowanych we Wrocławiu, jednak jest bardziej spontaniczny, żywiołowy i tryska pomysłami, ze względu na młody wiek zarówno wykonawców, jak i organizatorów. Pragniemy, aby w tym dniu „Wybryk” stał się świętem piosenki. Przed laty wraz z młodymi artystami występowały, m.in. takie gwiazdy, jak Stanisława Celińska, Jacek Wójcicki czy rok temu zespół Clock Machine. Młodzi w zależności od edycji zjeżdżali nie tylko z Polski, ale czasami nawet z zagranicy. Dużym atutem imprezy jest wspólna atmosfera niesamowitej zabawy przy muzyce młodych dla młodzieży, ale też i dorosłych. Koszt cegiełki do nabycia w sekretariacie liceum to tylko 10 zł. Aktualni organizatorzy to energiczni uczniowie LO3, w tym klasy

teatralnej, którzy w pełni zajmują się obsługą wydarzenia na wysokim poziomie, m.in. dzięki doświadczeniu w organizacji podobnych wydarzeń, np. Charytatywnego Wieczoru Kulturalnego.

wybryk.lo3.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy/