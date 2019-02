XII LO im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu ma LI-100-PA-dówkę, Tolę i Leilę. To prawdziwe lipy. Bez lipy!

22.10.2018 roku w amfiteatrze XII LO im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu miała miejsce uroczystość ważna dla drzew i ludzi. Przy udziale świetnych gości uczniowie i nauczyciele Dwunastki posadzili trzy jubileuszowe lipy drobnolistne gatunkuTilia cordata. Ich imiona wyłonione zostały w konkursie, który zaangażował przy głosowaniu 600 osób, czyli niemal całą społeczność szkoły. Spłynęło ponad 150 propozycji imion.

Lipy posadzono w pobliżu ich starszego kolegi, platana klonolistnego Lolka, który ma już 160 lat. Wiosną w podobnym konkursie nadaliśmy mu takie imię, „bo Bolek Chrobry powinien mieć swojego Lolka”.

Lipa może żyć nawet 800 lat, więc dwunastkowe lipy-młódki, gdy osiągna dorosłość, mogą długo przypominać trzy ważne jubileusze, którym są poświęcone:

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości – „LI-100-PA-dówka” - imię zaproponowane przez Weronikę Horążykiewicz z klasy 2B;

100-lecie nadania praw wyborczych kobietom w Polsce – lipa Tola – „bo Bolek Chrobry ma Lolka, a Tola ma Bolka i Lolka” - to imię zaproponowane przez Maksymiliana Drabika i Mateusza Wróblewskiego z kl. 1A;

100-lecie Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – lipa Leila – czyli słowiańska bogini piękna i opiekunka lip; takie imię zaproponował Mateusz Nosek z kl. 2A.*

W uroczystości udział wzięli i pomogli przy sadzeniu lip: Bohdan Aniszczyk z Komisji Edukacji i Młodzieży Rady Miejskiej Wrocławia; Ewa Szczęch, dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych w Departamencie Edukacji; prof. Piotr Łakomy, dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – patron klas przyrodniczych w Dwunastce; Jolanta Węgiel, koordynatorka współpracy Wydziału Leśnego UPP z Dwunastką; Dorota Chmielowiec-Tyszko i Magdalena Berezowska-Niedźwiedź z Fundacji EKOrozwoju; liczna delegacja pracowników firmy EACTIVE #wiemyjak z właścicielami Michałem Kliszczakiem i Paulą Wornalkiewicz-Kliszczak na czele oraz Aleksandrą Sawicką – kierownikiem działu marketingu, absolwentką Dwunastki i Aleksandrą Stalą – koordynatorką współpracy ze szkołą w sprawie drzew.

Skąd te lipy?

Sąsiedzi XII LO, firma EACTIVE #wiemyjak, postanowili uczcić swoje 18. urodziny sadząc 18 drzew we Wrocławiu, na terenie różnych zaprzyjaźnionych instytucji. Akcję nazwali Urodzinowym Pozycjonowaniem Drzew, bo też między innymi pozycjonowaniem stron w internecie firma ta się zajmuje

Aż 5 lip drobnolistnych trafiło do Dwunastki. Trzy z nich to prawdziwe „VID” - „Very Important Drzewa”, lipy jubileuszowe. Pozostałe, nie mniej ważne, zostaną posadzone przez dwunastkowe klasy przyrodnicze w ramach specjalnych warsztatów Fundacji EKOrozwoju - Klimat do zmiany.

Dlaczego warto sadzić drzewa? - Bo zmieniają szalejący ostatnio klimat na przyjaźniejszy. Są potrzebne ludziom i przyrodzie miasta – owadom, ptakom, mikroorganizmom. Poza tym są piękne i mają szanse nas przeżyć - tłumaczy Łukasz Iwaniuk, nauczyciel biologii w XII LO.

Lipy a sprawa Dwunastki

Lipa drobnolistna jest drzewem bardzo ważnym nie tylko dla ekosystemu lasu, ale i dla polskiej poezji (Kochanowski i długa lista jego kolegów po piórze) oraz szeroko rozumianej kultury (rzeźby lipowe, różne tradycje i wierzenia, miód).

Jest to również drzewo ważne dla historii XIILO we Wrocławiu. Stara, przedwojenna lipa, którą uczniowie i nauczyciele mijają codziennie przy bramie głównej, ma swój udział w genezie programu dwunastkowych wymian zagranicznych . To jej widok, wciąż żywej i zdrowej, mocno wzruszył w latach 90. pewnego starszego turystę z Niemiec. A był to przedwojenny nauczyciel szkoły, która mieściła się w naszym budynku. Z jego wzruszenia zrodził się realny kontakt z placówkami oświatowymi w Niemczech.

- Wkrótce nasze wymiany zagraniczne objęły również inne kraje – Francję, Wielką Brytanię, Holandię, Włochy, Ukrainę i Izrael - przypomina Łukasz Iwaniuk.