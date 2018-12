XGIMI CC Aurora - przenośny projektor ze zdumiewającymi głośnikami

Projektory marki XGIMI biją rekordy popularności w Chinach i coraz chętniej kupowane są także przez mieszkańców innych krajów. Od niedawna urządzenia te dostępne są także w oficjalnej polskiej dystrybucji. Projektor o nazwie XGIMI CC Aurora zwrócił naszą uwagę swoimi parametrami, kompaktowymi rozmiarami oraz... imponującym nagłośnieniem.

XGIMI CC Aurora to kompaktowy projektor o zdumiewających możliwościach. Mierzące zaledwie 13.8 x 13.5 x 11.9 centymetra urządzenie waży 1.5 kilograma. Praktyczna rączka transportowa wykonana z prawdziwej skóry ułatwia jego transport i przenoszenie. Ten niepozorny maluch z odległości zaledwie 3 metrów rzuca obraz o przekątnej nawet 180 cali. Wszystko za sprawą lampy LED o jasności 350 ANSI lumenów.

Parametry pracy XGIMI CC Aurora robią pozytywne wrażenie. Przede wszystkim, zastosowana tu lampa LED ma kilkukrotnie wyższą wytrzymałość od rozwiązań opartych na żarówkach. Współczynnik kontrastu jest wysoki (5000:1), a natywna rozdzielczość to 1280x720 pikseli. XGIMI CC Aurora radzi sobie bez problemu także z płynnym odtwarzaniem materiałów w rozdzielczości Full HD i 4K, a nawet wideo 3D (aktywne okulary 3D można dokupić w cenie 149 złotych). Obsługę urządzenia ułatwia dołączony w zestawie pilot.

Projektor XGIMI CC Aurora korzysta ze specjalnie do niego dostosowanego systemu Smart TV, bazującego na Androidzie 5.1. Nie zabrakło tutaj wielu popularnych aplikacji – YouTube, Spotify, Kodi, AirPlay, a nawet przeglądarki internetowej Chrome. Sprzęt oferuje użytkownikowi 16 GB przestrzeni na dane, którą to można zwiększyć podpinając zewnętrzny dysk HDD/SSD lub pendrive'a za pośrednictwem jednego z dwóch portów USB. Oprócz USB projektor dysponuje złączem HDMI. Wydajną pracę systemu i płynne odtwarzanie multimediów gwarantują procesor MSTAR 6A638 z GPU Mali-T720MP2 i 1 GB RAMu.

Niesamowite wrażenie zrobił na nas system dźwięku stworzony we współpracy z marką JBL, która odpowiadała m.in. za odpowiednią kalibrację nagłośnienia. Żaden inny projektor o tak niewielkich wymiarach nie gra tak dobrze, jak XGIMI CC Aurora. Dźwięk jest naprawdę donośny i czysty, a poszczególne tony są należycie separowane. Dwa 40-milimetrowe głośniki stereo w XGIMI CC Aurora mają charakter, którego brakuje głośnikom w telewizorach, a często nawet tanim soundbarom. Z projektora XGIMI CC Aurora można bez przeszkód korzystać na imprezach jak ze zwykłego głośnika Bluetooth - wtedy jego lampa pozostanie nieaktywna.

XGIMI CC Aurora to projektor, który stworzono z myślą o mobilności. Funkcjonalność urządzenia zwiększają moduły Wi-Fi i Bluetooth, umożliwiające bezprzewodowe odtwarzanie materiałów wideo wprost ze smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych. Na ciepłe słowa zasługuje wbudowana bateria o pojemności 20 000 mAh, która pozwala nawet na ok. 8 godzin odtwarzania materiałów wideo lub nawet 11 godzin odtwarzania muzyki w trybie głośnika Bluetooth.

XGIMI CC Aurora to urządzenie, które jest w stanie zastąpić nie tylko telewizor, ale nawet... głośniki. Mimo swoich kompaktowych rozmiarów sprzęt ten wyświetla obraz o przekątnej nawet 180 cali, a nagłośnienie sygnowane logo JBL bije na głowę większość tanich soundbarów. Moc lampy jest wystarczająca, by z projektora korzystać także za dnia, a szerokie możliwości w zakresie łączności pozwalają sparować z nim w zasadzie dowolne urządzenie. Jeśli szukacie projektora ultramobilnego, to XGIMI CC Aurora jest jednym z tych sprzętów, których zakup trzeba brać pod uwagę.

Mocne strony XGIMI CC Aurora:

- zdumiewające nagłośnienie JBL

- żywotność lampy LED

- wysoka jakość projekcji obrazu

- obraz o przekątnej 180 cali

- niewielkie rozmiary i waga

- długi czas pracy na baterii