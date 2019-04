X mistrzostwa Polski w piłce nożnej dzieci z domów dziecka zakończone

- Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej mieści się w naszej strategii i uznaliśmy, że to fantastyczny pomysł, żeby spróbować wesprzeć tę inicjatywę. Okazało się, że zrodził się z tego ogromny ruch. Dziesięć lat temu było tutaj 25 drużyn, w tej chwili jest ponad 50. Skala wydarzenia zwiększyła się niesamowicie- tłumaczy Anetta Jaworska-Rutkowska, kierownik ds. relacji zewnętrznych i CSR w Biedronce, przedstawiciel głównego sponsora turnieju.

Na boisku zmierzyło się prawie 500 piłkarzy z 52 drużyn. Najlepsi trafią do reprezentacji Polski, która zagra na lipcowych Mistrzostwach Świata.

- Jesteśmy razem ponad dziesięć lat. Na naszych oczach wyrosły fantastyczne drużyny, nie tylko młodych sportowców, którzy grają fair play, ale też i młodych fajnych ludzi, którzy dbają o swoją przyszłość i wiedzą, dokąd chcą iść- mówi Jaworska Rutkowska.

Na kilku specjalnie przygotowanych boiskach, w tym samym czasie rywalizowały piłkarskie teamy z całej Polski: ze Szczecina, Łodzi, Katowic, Warszawy, Karlina, Oborników Śląskich. Grudziądza, Olsztyna czy Woli Gałęzowskiej. Mecze komentowane były przez zawodowych komentatorów, co zapewniło dodatkowe emocje zarówno dla zawodników, jak i kibiców, którzy dopisali pomimo nie najlepszej pogody.

- Z relacji i emocji, które towarzyszą temu turniejowi myślę, że to jest jedno z ważniejszych wydarzeń w kalendarzu wszystkich startujących tutaj dzieciaków. Wydarzenie, które pozwala na oderwanie się od codzienności - mówi Sylwester Trześniewski, prezes Stowarzyszenia „Nadzieja na Mundial”. - Dzieciaki mówią, że ten dzień to dla nich jak druga gwiazdka. Mają tutaj zapewnione mnóstwo atrakcji indywidualnych, gier zespołowych, zabaw- dodaje.

Jak tłumaczy, organizatorom chodzi o to, żeby oprócz samej rywalizacji, dzieciaki z ośrodków opiekuńczych mogły się rozerwać, pobawić między rozgrywkami. - Są urządzenia, które mierzą siłę uderzenia, są giga piłkarzyki, są bumper balle. Mnóstwo atrakcji dla wszystkich- wylicza Trześniewski.

Na uczestników czekały nie tylko piłkarskie rozgrywki, ale również mecz pokazowy. Byli Reprezentanci Polski vs Reprezentacja Dzieci. Mistrzostwa od samego początku wspierają byli reprezentanci Polski. W tym roku na boisku pojawili się m.in. Dariusz Dziekanowski, Tomasz Kłos, Radosław Majdan, Tomasz Sokołowski czy Cezary Kucharski.

Zagrałem w debiucie tego wydarzenia i tak do dzisiaj zostało. Co roku jestem blisko, co roku ta impreza ma większą rangę i większe zainteresowanie- mówi Tomasz Kłos, były reprezentant Polski.

- Kilka razy już miałem przyjemność wzięcia udziału w tej imprezie. Zawsze jest ta sama fajna energia, dużo dzieci i niesamowite emocje - dodaje Radosław Majdan, który stanął na bramce, ale tym razem nie udało mu się zachować czystego konta.

W tegorocznym turnieju po zaciętej walce w meczu finałowym tytuł obroniła drużyna Sternika Szczecin, pokonując w serii rzutów karnych drużynę Sparty Płock. Trzecie miejsce zajął team MOW Gostchorz.