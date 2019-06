Wzorcowe osiedle tonie w śmieciach. Dlaczego? [ZDJĘCIA]

Oczywiście, nie brakuje także i takich mieszkańców WUWY2, którzy ze spokojem przyjmują prowadzone prace. Okazują więcej zrozumienia dla budowlańców i mają świadomość, że śmiecą nie tylko oni, ale też sami mieszkańcy. Jedna z mieszkających tam kobiet wprost przyznała, że na WUWIE osiedlili się specyficzni, jak to określiła, ludzie, którym wiele rzeczy przeszkadza. Inwestujący tam deweloperzy jednak także powinni dbać o taki przebieg prac, by jak najmniej przeszkadzać osobom, które już tam mieszkają.

- Natychmiast po otrzymaniu wiadomości uczuliliśmy naszych pracowników i podwykonawców, żeby zachowywali porządek poza budową – mówi Weronika Chylarecka z Blockpol i zapowiada, że deweloper raz w tygodniu będzie wysyłał na teren budowy Nowej Inspiracji pracownika do skontrolowania i posprzątania terenów przyległych do placu budowy. Chylarecka zapewnia też, że picie alkoholu na terenie budowy jest zakazane, ale przypomina, że kierownictwo nie ma wpływu na to, co pracownicy robią za płotem i poza godzinami pracy. Czy zatem sprawdzana jest ich trzeźwość w pracy? Weronika Chylarecka twierdzi, że tak, ale nie chce powiedzieć, czy i ile osób zostało złapanych pracując po alkoholu.

Przedstawicielka Blockpolu zwraca jednak uwagę, że za część bałaganu nie odpowiadają budowlańcy. Śmieci, zdaniem Chylareckiej, często pozostawią osoby wypoczywające na świeżym powietrzu, ale nie tylko oni. Mieszkańcy wykończający swoje lokale zatrudniają ekipy budowlane: - A co za tym idzie, generują masę odpadów. Może mieszkańcy powinni uczulić swoich wykonawców, aby do przepełnionego kosza na śmieci nie wrzucali większej ilości odpadów i nie usypywali tym samym góry śmieci, która pod wpływem wiatru zaczyna zanieczyszczać całe osiedle? - proponuje Chylarecka, ale też przypomina, że jej firma w ubiegłym roku włączyła się do akcji sprzątania osiedla.