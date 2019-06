W pierwszym etapie ma postać projekt, kosztorys i wykonawca ma uzyskać pozwolenie na budowę.

Planowana szerokość nowych tras to 2 do 2,5 m.

Biura projektowe mogą składać oferty do 25 czerwca. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał czas do końca roku na opracowanie projektu.

Dopiero po realizacji tego etapu zostanie podjęta decyzja o przetargu na samą budowę dróg rowerowych.