Jonas Lörnell: Widzimy ogromne zainteresowanie marką! Już ponad 4000 osób zarejestrowało się na naszej stronie i obecnie, tak szybko jak to tylko możliwe, dostarczamy kody do aktywacji usługi.Jesteśmy świadomi, że to miłe przyjęcie we Wrocławiu jest skutkiem naszej rewolucyjnej oferty, ale także zauważamy, że ludzie naprawdę pokochali naszą markę. Dowodem na to jest zebranie przez nas prawie 500 ambasadorów dwa miesiące przed startem kampanii.JL: Przed startem analizowaliśmy wiele innych europejskich miast, ale Wrocław już na początku skupił naszą uwagę jako miasto tętniące życiem, pełne polskich i zagranicznych studentów, ale też korporacji, które właśnie tutaj otwierają swój biznes.. To także świetny rynek dla startupów. Podsumowując, Wrocław jest miastem pełnym ludzi z naszej grupy docelowej, skupionej na stosunkowo niedużym obszarze.Jak pokazujemy w naszej reklamie na YouTubie, właściwie to nasz robot wybrał Wrocław. W tym samym spocie możecie zaobserwować, ile trudności miał nasz CEO w wymówieniu poprawnie nazwy Wrocław. W czerwcu wywiesiliśmy billboard z napisem “What’s up Warclaw”, a w lipcu mamy kolejny z napisem “Let’s party Wrockslaw”. Te reklamy spowodowały gorącą dyskusję online, czy jest na nich literówka, czy to zamysł kampanii. To pokazuje, jak silny efekt dają nasze działania.JL: Na rynek wprowadziliśmy pierwszy darmowy pakiet mobilny: darmowe rozmowy, darmowe SMSy i 1GB internetu zupełnie za darmo. Większy pakiet danych klienci mogą dokupić bezpośrednio przez naszą aplikację lub przez SMS – w konkurencyjnych cenach. To, że dajemy rozmowy i SMSy za darmo nie wynika z tego, że klienci tego wymagają. Wręcz przeciwnie. Ludzie coraz rzadziej korzystają z rozmów i wiadomości, stąd możemy być pierwszymi na rynku, którzy dadzą te usługi po prostu za darmo, a w zamian za to skupią się na sprzedaży danych. Patrząc na zużycie danych, ludzie wykorzystują średnio ok. 60% dostępnych pakietów, dlatego nasza oferta ma być pod tym względem bardziej przyjazna dla użytkowników. Pierwszy pakiet klienci otrzymują od nas za darmo, a kolejne mogą wykupić, kiedy tylko chcą i tylko jeśli tego potrzebują. Nazywamy to swobodnym pakietem danych.Poza konkurencyjną ofertą na rynku wrocławskim, nasi klienci mają możliwość rozmawiania zupełnie za darmo ze wszystkimi użytkownikami naszej aplikacji do rozmów międzynarodowych i tak samo osoby z zagranicy mogą zadzwonić do nich. Wszystko za pomocą naszego wysokiej jakości połączenia VoIP.Co ważne, nie jesteśmy tylko fajną marką, która ma niskie ceny. Nasza oferta to także przyjazne użytkownikowi rozwiązania. Naszym wzorcem w tworzeniu strony, aplikacji czy produktów nie są inni operatorzy sieci komórkowych, ale takie marki jak Spotify, Netflix czy Uber.JL: Zauważyliśmy, że po naszym wejściu na rynek, inni operatorzy zaczęli przebudowywać swoje oferty, używając “darmowych rozwiązań”. Cieszy nas taka zmiana rynku i wierzymy, że nasza rewolucyjna oferta zachęci inne sieci do lepszego zrozumienia klientów i ich potrzeb.Rebtel to szwedzka firma technologiczna rozwijająca globalne produkty i usługi w ramach międzynarodowych połączeń i usług finansowych. Główna siedziba firmy znajduje się w Sztokholmie, gdzie 90-osobowy zespół składający się z ponad 40 narodowości pracuje nad niekonwencjonalnymi i wolnymi od ograniczeń ofertami. www.rebtel.pl Oferta Rebtel SIM zawiera:● Nieograniczone połączenia w Polsce● Nieograniczone SMS-y w Polsce● Bezpłatne połączenia międzynarodowe z dowolnym użytkownikiem aplikacji Rebtel na całym świecie● 1 GB danych mobilnych 4GDodatkowe dane można kupić po następujących cenach:1 GB - 7 PLN 5 GB - 15 PLN 20 GB - 25 PLN 50 GB - 35 PLNWięcej informacji o ofercie na www.rebtel.pl