W niedzielę, 10 czerwca 2018 roku, na Partynicach zorganizowane zostaną wyścigi konne.

Wyścigowa niedziela „Crystal Cup, Ladies Day, 100 lat niech żyje nam” rozpocznie się o godz. 13:50 i potrwa do ok. godz. 20:00. Na finał organizatorzy przewidzieli największe atrakcje dnia: prestiżową gonitwę Crystal Cup (godz. 18:15), pokaz musztry ułanów(godz. 18:40), występ Emose Uhunmwangho, a następnie szarżę 100 ułanów konnych po torze wyścigowym (ok. godz. 19:10).Oprócz parkingu obok toru przy ul. Zwycięskiej przygotowano bezpłatny parking przy markecie Auchan na Bielanach Wrocławskich. Stamtąd przez cały dzień w godz. 13:00 - 21:00 będą kursowały bezpłatne autobusy na trasie: parking Auchan, Tor Wyścigów Partynice – pętla tramwajowa Krzyki – Tor Wyścigów Partynice – parking Auchan.Ponadto w godzinach 13:00 - 16:00 na trasie zajezdnia Kwiska, centrum, pętla tramwajowa Krzyki kursował będzie Jazz Tramwaj Vertigo. Pasażerowie tramwaju mogą liczyć na bezpłatne kupony na lemoniadę do realizacji na wyścigach oraz... koncert jazzowy na żywo przez całą podróż w tramwaju.Wstęp jest wolny.