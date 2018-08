Blisko 2 tys. osób wyruszyło w czwartek rano (2 sierpnia) w XXXVIII Pieszej Pielgrzymce Wrocławskiej na Jasną Górę. Pątnicy w dziewięć dni pokonają 230 km. Tegoroczna pielgrzymka przebiega pod hasłem: „VENI!", podejmując rozważania poświęcone Trzeciej Osobie Trójcy Świętej. Ponadto, jednym z motywów przewodnich pielgrzymki jest setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, zaś pątnicy do swoich intencji indywidualnych dołączą modlitwy za Ojca Świętego Franciszka i archidiecezję wrocławską.

Przewodnicy przypominają pielgrzymom o nakryciach głowy i o piciu dużej ilości wody... ta będzie dostarczana na całej trasie pielgrzymki. pic.twitter.com/IiTybopCx7 — Ks. Rafał Kowalski (@rafal_ks) 2 sierpnia 2018

Trasa Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę w 2018

02.08.2018 - Wrocław ul. Katedralna. O godz. 6.00 wszyscy spotykamy się na nabożeństwie w katedrze, które rozpoczyna pielgrzymkę. Po nabożeństwie następuje wyjście pielgrzymki na niżej podaną trasę:

3 sierpnia - Trzebnica (M) - Głuchów Górny - Boleścin (O) - Krakowiany - Węgrów - Jaksonowice (O) - Dobrzeń - Dobra - Jenkowice (O) - Oleśnica (N)

4 sierpnia - Oleśnica - Ligota Wielka - Smolna - Karwiniec (M) - Młokicie – Lubska- Dębnik(O) - Namysłów (N)

5 sierpnia - Namysłów - Siemysłów (M) -Wielołęka (O) - Wierzbica Górna (N)

6 sierpnia - Wierzbica Górna - Ligota Wołczyńska - Wołczyn boisko (O) - Smardy Górne (O) - Kluczbork (M i N)

7 sierpnia - Kluczbork - Chocianowice (O) - Stare Olesno (O) - Wojciechów - Olesno (św. Anna) (M) - Borki Małe - Borki Wielkie (N)

8 sierpnia - Borki Wielkie - Stany - Górki (O) - Wrzosy - Dąbrowa Górna – las za Dądrową (M) - Nowiny - Bór Zapilski / Czarna Wieś (N)

9 sierpnia - Bór Zapilski / Czarna Wieś - Puszczew - Cisie (O) - Blachownia- „Górka przeprośna" (M) - Łojki - Częstochowa Gnaszyn Górny (O) - Częstochowa Kawodrza Górna - Częstochowa Zacisze (N) ul. Kościelna (kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego) - nocleg na terenie Częstochowy

10 sierpnia - Częstochowa Zacisze - Jasna Góra (trasą wejścia nr 7) ul. Kościelna (kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego) - Aleje Najświętszej Mari Panny - Jasna Góra

Pielgrzymka wyruszyła z Katedry Wrocławskiej po godz. 6.00. Wcześniej pątnicy wzięli udział w nabożeństwie. Przybycie na Jasną Górę i wejście przed obraz Matki Bożej przewidziane jest na piątek (10 sierpnia) od godz. 9.00. Msza św. na zakończenie pielgrzymki na Wałach Jasnogórskich sprawowana będzie o godz. 11.00. Głównym przewodnikiem jak co roku jest ks. Stanisław Orzechowski, który jest związany z pielgrzymką od 38 lat. Z pątnikami idzie sześciu ratowników medycznych oraz trzech lekarzy, którzy zadbają o zdrowie wiernych.- Idę dopiero drugi raz. Będę modlić się za naukę, żeby szczęśliwie i z dobrymi wynikami ukończyć gimnazjum – mówi Julia Wasilko. - Niestety idę tylko na dwa dni, bo więcej nie dam rady, słabeusz ze mnie.Z wrocławską pielgrzymką idę już po raz 8, ale jeszcze kiedyś raz szedłem z legnicką, czyli w sumie to już moja 9 pielgrzymka – mówi Sławek, jeden z pielgrzymów. Idę w intencji moich wspólników z kancelarii. Będę się modlił także za mojego chorego wujka – dodaje jego kolega Paweł.Robię to przede wszystkim dla siebie. Po raz 3 idę już na pielgrzymkę, ale tylko na dwa dni – mówi Michał, jego koleżanka Weronika dodaje. - Na pewno dam radę przejść całą trasę bez problemu, to już moja 5 pielgrzymka, więc odległość do Częstochowy mi nie straszna.Pielgrzymi z wrocławskiej diecezji od kilkunastu lat idą na Jasną Górę tą samą trasą i za każdym razem trudno im się nadziwić gościnności Polaków. Mieszkańcy mijanych miejscowości przygotowują posiłki, udostępniają swoje domy dla starszych uczestników pielgrzymki.Podczas pielgrzymki nie wolno palić papierosów i pić alkoholu. Bardzo ważne jest również przestrzeganie zakazu noclegów koedukacyjnych oraz wypełnianie poleceń Brata Przewodnika.Miejsca podane są orientacyjne i mogą ulec zmianie (np. ze względu na pogodę lub remont trasy).Św. Marcina, pl. Bema, B. Prusa, Kilińskiego, Niemcewicza, Ołbińska, ul. Trzebnicka, most Trzebnicki, ul. Żmigrodzka, ul. Kamieńskiego - Krzyżanowice (O) - Psary - Malin (M) - Wisznia Mała - Wysoki Kościół (O) - Machnice - Trzebnica (N)Przewidywane wejście do kaplicy cudownego obrazu Matki Boskiej o godz. 9.30 (pierwsza grupa). Msza św. na wałach o godz. 11.00(O) – odpoczynek, (M) - odpoczynek z Mszą Św., (N) - noclegZobacz też: Z Wałbrzycha ruszyła 15. Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę