Od 11 kwietnia w restauracjach McDonald’s można spróbować prawdziwych amerykańskich klasyków w ofercie Stars of America. Teraz, oprócz pysznego smaku, do każdego dostępnego w menu Beef Bajgla, Beef Bajgla Pikantnego lub zawierającego te burgery McZestawu do zgarnięcia również limitowana szklanka Coca Cola! Wystarczy złożyć zamówienie za pomocą aplikacji Uber Eats. Promocja rusza w czwartek, 17 maja, w czterech miastach Polski, w których dostępna jest usługa McDelivery – Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Wieloziarnisty bajgiel serwowany z soczystą porcją wołowiny, dwoma plastrami bekonu, kruchą porcją kapusty i świeżą rukolą, którego staranną kompozycję dopełniają dwa plastry pomidora oraz sera topionego Ementaler, a także musztardowy mix sosów. Tak prezentuje się wnętrze króla amerykańskiego menu Stars of America – Beef Bajgla! Burger, który zawitał do restauracji McDonald’s 11 kwietnia, dostępny jest także w wersji pikantnej, wzbogaconej o papryczki jalapeno i sos tabasco.



Teraz na amatorów smaków zza Oceanu czeka również wyjątkowa nagroda!



Od 17 maja do zgarnięcia klasyczna jak amerykański burger, szklanka z limitowanej serii, ozdobiona kultowym logotypem Coca Cola.



Co zrobić, aby ją zdobyć?



Wystarczy zamówić Beef Bajgla, Beef Bajgla Pikantnego lub zawierające te burgery McZestaw lub McZestaw powiększony, poprzez aplikację Uber Eats. Do każdego z tych produktów oryginalna szklanka Coca Cola dołączana jest gratis!



Promocja dostępna jest w wybranych restauracjach McDonald’s w czterech miastach Polski, w których dostępna jest usługa Uber Eats – w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.



Promocja potrwa do 6 czerwca.



