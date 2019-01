Pokaz mody Macieja Zienia. Zobaczcie zdjęcia [GALERIA]

Kinga Czernichowska

Stolicę Dolnego Śląska odwiedzili w miniony weekend Maciej Zień i Rafał Maślak. Wszystko z okazji otwarcia nowego salonu fryzjerskiego studia Fedoryszyn we Wrocławiu. Zobaczcie zdjęcia z sobotniego pokazu mody "The Best of Maciej Zień". Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.