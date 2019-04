Wypadek samochodowy - czy otrzymam odszkodowanie?

Formy ubezpieczeń od wypadków samochodowych w Polsce

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy pojazd w Polsce powinien posiadać opłacone ubezpieczenie OC komunikacyjne pokrywające koszty szkód rzeczowych oraz osobowych wyrządzonych poszkodowanym. Z OC pokrywane są koszty odszkodowań i zadośćuczynienia, a także koszty leczenia i naprawy samochodu poszkodowanych w wypadku. Zakres ubezpieczenia OC jest określony ustawowo, dzięki czemu zawsze daje gwarancję wypłaty odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadku. W praktyce samo odszkodowanie nie jest jednak jedyną formą świadczenia wypłacaną z OC, z czego wielu poszkodowanych nie zdaje sobie sprawy.

Oprócz odszkodowania każdy poszkodowany ma prawo wystąpić do ubezpieczyciela z wnioskiem o zadośćuczynienie, czyli jednorazowe świadczenie rekompensujące cierpienie spowodowane wypadkiem. Jego wysokość jest ustalana w każdym przypadku indywidualnie w zależności od sytuacji poszkodowanego, z uwzględnieniem negatywnych następstw wypadku, rokowań na przyszłość, oraz komplikacji w życiu osobistym i zawodowym. Zadośćuczynienie przysługuje także osobom najbliższym poszkodowanego, w momencie, gdy wypadek okaże się wypadkiem śmiertelnym.

Jeśli z powodu wypadku osoba poszkodowana stanie się osobą niezdolną do pracy, zwiększą się jej potrzeby lub pogorszą perspektywy na przyszłość, polskie prawo przewiduje upoważnienie do uzyskania renty powypadkowej. Obecnie wyróżnia się trzy rodzaje świadczeń rentowych: z tytułu utraty zdolności do zarobkowania, z tytułu zwiększonych potrzeb, oraz z tytułu zmniejszenia się szans na przyszłość. Czynnikiem przesądzającym o przyznaniu renty jest najczęściej trwały charakter następstw uszkodzenia ciała, a jej wysokość może zależeć od wielu czynników. Renta powypadkowa może stanowić sposób na różnicy w zarobkach w przypadku częściowej utraty zdolności do pracy, ale też przysługiwać osobom, które w trakcie wypadku były bezrobotne lub osobom, które w wyniku wypadku straciły bliską osobę.

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

W Polsce prawo do odszkodowania po wypadku samochodowym określa ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku. Zgodnie z nią w przypadku szkód osobowych najwyższą możliwą kwotą odszkodowania dla osób poszkodowanych jest kwota do 5 mln euro, a w przypadku szkód majątkowych do 1 mln euro. Nie ma przy tym znaczenia, ile osób odniosło szkody w jednym wypadku samochodowym. Kwoty te nie są oczywiście gwarantowane w przypadku każdego wypadku – ich wysokość będzie zależała od kilku czynników, w tym od ubezpieczyciela osoby, która spowodowała wypadek.

Aby ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku, nie ma dziś konieczności wzywania policji na miejsce kolizji (o ile nie ma w niej osób poszkodowanych) – zgodnie z obowiązującym prawem wystarczy spisanie oświadczenia stron, w którym zostaną zawarte dane personalne sprawcy i posiadacza samochodu oraz informacje dotyczące ubezpieczenia. Sytuację można rozwiązać w ten sposób jednak tylko w sytuacji, gdy jedna z osób przyznaje się do spowodowania wypadku. W przypadku braku osób przyznających się do winy nawet w obecności policji, decyzja o winie będzie należała do sądu. Czas na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela to 3 lata – po ich upływie dochodzi do przedawnienia roszczeń.

Jak wysokie odszkodowanie należy się po wypadku samochodowym?

Wysokość odszkodowania w wypadku jest zależna przede wszystkim od oceny ubezpieczyciela sprawcy wypadku. W wielu przypadkach wyliczona kwota odszkodowania nie musi być przyjęta przez poszkodowanego, który w istocie ma prawo do odwołania się od uzyskanej decyzji. Jeśli odwołanie zostanie przyjęte odmownie, poszkodowany może ponownie odwołać się od decyzji, podpierając się opinią rzeczoznawcy i często uzyskać znacznie wyższą kwotę ubezpieczenia adekwatną do faktycznych strat. Ostatecznie sprawę zaniżenia odszkodowania można skierować także do sądu.