(© Jarosław Jakubczak/zdj. ilustracyjne)

Motocyklista na pl. Orląt Lwowskich wjechał w tłum ludzi. Do groźnego zdarzenia doszło w niedzielne południe tuż przy Dworcu Świebodzkim. Według wstępnych informacji do wypadku doszło, gdy kierowca samochodu zmieniał pas i zahaczył o motocykl, który następnie wjechał na chodnik przy przejściu dla pieszych. Jedną ranną osobę przetransportowano do szpitala.

- Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia. Obaj kierowcy byli trzeźwi. W wyniku zdarzenia trzy osoby zostały poturbowane, jedna z nich trafiła do szpitala - mówi Krzysztof Zaporowski z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.



Motocykliście i kierowcy nic się nie stało.

