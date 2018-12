Wypadek na ulicy Zajęczej i Noworudzkiej w Kłodzku! Nie żyje niemowlę (ZDJĘCIA)

Do poważnego wypadku doszło dzisiaj przed godziną 15 na skrzyżowaniu ulic Noworudzkiej i Zajęczej w Kłodzku. Doszło tam do zderzenia dwóch aut osobowych. Jak relacjonuje świadek, siła uderzenia była tak wielka ze dziecko z fotelikiem wypadło do rowu razem z klapa bagażnika. Według nieoficjalnych informacji dziecko nie żyje. Droga jest zablokowana, policja wyznaczyła objazd przez miasto. Więcej informacji wkrótce.