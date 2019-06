Ruch ulicą Kosmonautów odbywa się wahadłowo, tworzą się korki. Dodatkowo trzeba było wstrzymać ruch tramwajów do Leśnicy. MPK zmuszone było zorganizować objazdy.

Tramwaje linii 3, 10, 20 skrócono do Pilczyc. Natomiast na dalszym odcinku kursują autobusy "za tramwaj" w relacji Pilczyce - Leśnica. Utrudnienia mogą trwać jeszcze co najmniej do godz. 20.