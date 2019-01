Wyniki wyborów we Wrocławiu. Jacek Sutryk prezydentem [PEŁNE, OFICJALNE WYNIKI]

WYNIKI WYBORÓW WE WROCŁAWIU

Wrocław był wśród miast, które najdłużej w Polsce czekały na wyniki wyborów samorządowych. Od wczorajszego wieczora Miejska Komisja Wyborcza czekała, aż kilkanaście obwodowych komisji poprawi swoje protokoły - brakowało w nich podpisów czy pieczątek. Ale w kilku przypadkach dopatrzono się też błędów w obliczeniach - członków komisji sprowadzano do urzędu, by poprawiali błędy i od nowa przygotowywali protokoły. Emocji przy tym nie brakowało, bo z danych pochodzących z 95 procent obwodowych komisji wyborczych wynikało, że druga tura wciąż wisi na włosku - poparcie dla Jacka Sutryka ledwo przekraczało potrzebny próg 50 procent. Dziś już wiemy, że drugiej tury we Wrocławiu nie będzie. Jacek Sutryk jest już prezydentem Wrocławia - zdobył 50,19 proc. głosów.

- Bardzo dziękuję za te głosy, bardzo dziękuję za zaufanie i obiecuję być prezydentem wszystkich wrocławianek i wrocławian - powiedział w filmie opublikowanym na Instagramie Sutryk.

Skład wrocławskiej rady miejskiej

Koalicja Obywatelska - 17 mandatów

Tadeusz Grabarek

Renata Granowska

Michał Górski

Paweł Karpiński

Maciej Zieliński

Ewa Wolak

Magdalena Razik - Trziszka

Jacek Sutryk (w jego miejsce po wyborze na prezydenta radnym zostanie Andrzej Puzio)

Agata Gwadera-Urlep

Jolanta Niezgodzka

Piotr Uhle

Marta Kozłowska

Jarosław Charłampowicz

Agnieszka Rybczak

Sebastian Lorenc

Dorota Galant

Michał Młyńczak

Prawo i Sprawiedliwość - 13 mandatów

Dariusz Piwoński

Michał Piechel

Sergiusz Kmiecik

Łukasz Olbert

Robert Pieńkowski

Michał Purczewski

Janusz Chudzik

Jerzy Józef Skoczylas

Piotr Maryński

Tomasz Motyka

Mirosław Lach

Robert Grzechnik

Andrzej Kiljanek

Rafał Dutkiewicz - Sojusz dla Wrocławia - 7 mandatów

Czesław Cyrul

Tomasz Hanczarek

Agnieszka Kędzierska

Dominik Kłosowski

Bohdan Aniszczyk

Jarosław Krauze

Bartłomiej Ciążyński

